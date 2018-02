Volkswagen T-Roc | la versione cabriolet arriverà a fine 2020

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Quella che vedete in questo disegno, nella prima bozza diffusa da, è la variante en plein air dell’ultimo sport utility compatto della casa tedesca, la T-Roc. Si tratta in effetti di una prima volta assoluta, perché mai il marchio di Wolfsburg aveva proposto un suv “scoperto”: verrà prodotto nello stabilimento di Osnabrück a partire dalla seconda metà delprevio investimento di 80 milioni di euro, che serviranno anche a salvaguardare i livelli occupazionali del sito stesso. Che attualmente dà lavoro a 2.300 persone e a regime sarà in grado di produrre ventimila T-Rocall’anno. Nel frattempo lanormale, arrivata alladello scorso anno, ha raccolto finora 40 mila ordini di acquisto. L'articoloT-Roc, laproviene da Il Fatto Quotidiano.