Vodafone ufficializza la prima rete mobile 4 5G a 1Gpbs per sfruttare i Galaxy S9

hwbrain

(Di lunedì 26 febbraio 2018)hato oggi la possibilità di utilizzare per lavolta la4.5G alla velocità di, attualmente supportata dal nuovo SamsungS9: ecco dove.In attesa della diffusione della connettività5G, che avverrà in 3 grandi città entro il 2020, per chi ha comprato uno smartphone recente,offre una via di mezzo: la connettività4.5G.Attualmenteha lanciato la tecnologia 4.5G in 10 città a partire da maggio 2017: parliamo dei centri e periferia di Firenze, Palermo, Milano, Verona, Torino, Bologna, Napoli, Roma, Genova e Padova.la4.5G aperS9 at HWBrain.it.