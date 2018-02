Video Sassuolo Lazio 0-3 | highlights e gol della partita Serie A 26^ giornata

Video Gol Sassuolo-Lazio 0-3 : Highlightes e Tabellino Serie A 25-02-2018 : Risultato finale Sassuolo- Lazio 0-3: Cronaca e Video Gol Milinkovic (2), Immobile, 26^ giornata Serie A, 25 febbraio 2018 Altra vittoria per la Lazio di Simone Inzaghi che risponde all’Inter e mantiene la sua posizione in zona Champions con una buona prestazione a Reggio Emilia. Non è stata la solita squadra martellante ma questa volta abbastanza cinica da portare a casa un risultato netto. Il Sassuolo non ha potuto nulla, ha creato ...

Espulsione Berardi - follia dell’attaccante : il calciatore del Sassuolo perde la testa [Video] : Espulsione Berardi – Si sta giocando la 26^ giornata del campionato di Serie A, partite che stanno regalando grosse emozioni. In particolar modo quella tra Sassuolo e Lazio, con la squadra di Simone Inzaghi che sta dominando in lungo ed in largo, 0-3 il risultato all’inizio del secondo tempo, grande prestazione da parte di Milinkovic-Savic, autore di una doppietta, in rete anche Immobile su calcio di rigore. Poi la follia da parte di ...

Gol Milinkovic-Savic - Lazio subito in vantaggio contro il Sassuolo [Video] : Gol Milinkovic-Savic – Continua il programma valido per la 26^ giornata del campionato di Serie A, turno che può essere importante per le zone alte della classifica. Interessante match quello tra Sassuolo e Lazio, inizio super per la squadra di Simone Inzaghi che passa subito in vantaggio. Il marcatore è Milinkovic-Savic, tiro da fuori per il calciatore biancoceleste che beffa Consigli, Lazio avanti, adesso il Sassuolo chiamato alla ...

