Video Roma-Milan 0-2 | highlights e gol della partita Serie A 26^ giornata

Video Gol Roma-Milan 0-2 : Highlights e Tabellino Serie A 25-02-2018 : Risultato Finale Roma-Milan 0-2: Cronaca e Video Gol Cutrone, Calabria 26° Giornata Serie A 25 Febbraio 2018 Finisce 0-2 il posticipo della 26° giornata di Serie A Roma-Milan. Ancora un prestazione anonima e a tratti indisponente dei padroni di casa, incapaci di rendersi pericolosi per quasi tutto il corso del match. Ancora una prestazione solida invece per la squadra ospite, che acciuffa una vittoria importantissima a livello di testa e ...

Calabria col cucchiaio a casa Totti : è un Milan da sogno contro la Roma [Video] : Calabria con un cucchiaio incredibile batte Alisson e il Milan conduce per 2-0 sulla Roma. Ecco il VIDEO Il cucchiaio a casa Totti, firmato Davide Calabria . Pazzesco gol del terzino del Milan all'...

Arbitro Mazzoleni/ Video - moviola VAR Roma Milan : rigore negato a Pellegrini : Arbitro Mazzoleni: Video moviola VAR Roma Milan: rigore negato a Pellegrini. Regolare invece il gol con cui Cutrone ha portato in vantaggio i rossoneri. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 22:14:00 GMT)

Gol Cutrone : “e segna sempre lui” - sbloccata Roma-Milan [Video] : Gol Cutrone e Milan in vantaggio a Roma. Il giovane attaccante rossonero, molto silente durante il primo tempo, ad inizio ripresa ha sbloccato la gara tra Milan e Roma grazie ad un guizzo. Solita azione sulla corsia di destra di Suso che è rientrato con il sinistro mettendo in mezzo una palla invitante sulla quale Cutrone si è scaraventato a capo fitto anticipando la difesa della Roma e beffando da pochi passi Alisson. Bel gol del centravanti e ...

