Video Gol Sassuolo-Lazio 0-3 | Highlightes e Tabellino Serie A 25-02-2018

Video Gol Roma-Milan 0-2 : Highlights e Tabellino Serie A 25-02-2018 : Risultato Finale Roma-Milan 0-2: Cronaca e Video Gol Cutrone, Calabria 26° Giornata Serie A 25 Febbraio 2018 Finisce 0-2 il posticipo della 26° giornata di Serie A Roma-Milan. Ancora un prestazione anonima e a tratti indisponente dei padroni di casa, incapaci di rendersi pericolosi per quasi tutto il corso del match. Ancora una prestazione solida invece per la squadra ospite, che acciuffa una vittoria importantissima a livello di testa e ...

Nadia Toffa e il tumore/ Video Iene : Nicola Savino e Giulio Golia - “la nostra piccola bambolina” : Video, Nadia Toffa è stata umiliata dal post di Facebook di una sua fan, tale Catia Brozzi, che le rispondeva alle sue recenti dichiarazioni sui malati di cancro. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 22:40:00 GMT)

Gol Cutrone : “e segna sempre lui” - sbloccata Roma-Milan [Video] : Gol Cutrone e Milan in vantaggio a Roma. Il giovane attaccante rossonero, molto silente durante il primo tempo, ad inizio ripresa ha sbloccato la gara tra Milan e Roma grazie ad un guizzo. Solita azione sulla corsia di destra di Suso che è rientrato con il sinistro mettendo in mezzo una palla invitante sulla quale Cutrone si è scaraventato a capo fitto anticipando la difesa della Roma e beffando da pochi passi Alisson. Bel gol del centravanti e ...

Sampdoria - l'eurogol di Zapata : "Ma volevo crossare" IL Video : Il colombiano beffa Bizzarri dopo una cavalcata, poi l'ammissione: "Ho visto Quagliarella, volevo crossare"

Duvan Zapata come Weah - fa tutto il campo e segna/ Video - gol in Sampdoria Udinese : cavalcata e pallonetto! : Duvan Zapata come George Weah, fa tutto il campo e segna: Video. Gol da impazzire in Sampdoria Udinese: cavalcata e pallonetto dell'attaccante colombiano. Le ultime notizie sulla prodezza(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 19:13:00 GMT)

Gol Zapata : coast to coast pazzesco - ma poi è un… cross sbagliato! [Video] : Gol Zapata, una rete favolosa che ha regalato la vittoria per 2-1 alla Sampdoria contro la sua ex squadra, l’Udinese. Il panterone doriano è entrato in campo al posto di Caprari e non ha deluso il tecnico Giampaolo. Fresco dopo un’ora in panchina ha effettuato una cavalcata pazzesca da una parte all’altra del campo, ha poi guardato in mezzo dove c’era Quagliarella ma il cross è venuto male e si è clamorosamente insaccato ...

Diretta/ Sampdoria Udinese (risultato live 2-0) streaming Video e tv : gol pazzesco di Zapata! : Diretta Sampdoria Udinese streaming video e tv: quote, probabili formazioni, orario e risultato live del match a Marassi che dirà di più sulle ambizioni delle due squadre(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:38:00 GMT)

Gol Niang : il contropiede del Torino è perfetto [Video] : Gol Niang e punteggio in parità tra Torino e Verona. I granata hanno pareggiato i conti dopo il momentaneo vantaggio di Valoti, grazie alla rete di Niang che ha concluso un contropiede corale davvero ben gestito dalla squadra di Mazzarri. L’azione è partita dai piedi di Belotti che ha portato palla prima di scaricare per Iago Falquè, il quale ha servito Niang sul filo del fuorigioco. Il calciatore ex Milan ha calciato di prima intenzione ...

Duisburg - Mark Flekken/ Video - portiere subisce gol mentre beve dalla borraccia : è successo in Germania : Il Video dell'incredibile gol subito da Mark Flekken: il portiere del Duisburg stava bevendo e non si è accorto del contropiede degli avversari, che hanno così segnato a porta vuota(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:07:00 GMT)

Video/ Cittadella Empoli (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 27^ giornata) : Video Cittadella Empoli (1-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 27^ giornata. La rete di Bennacer salva la squadra toscana al quinto minuto di recupero.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 15:40:00 GMT)

Gol Biraghi : che bomba del terzino della Fiorentina [Video] : Gol Biraghi – Il terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha portato in vantaggio la squadra di mister Pioli contro il Chievo Verona. Il calciatore mancino ha scagliato una bomba verso la porta di Sorrentino, sorprendendolo in maniera netta. Un tiro potente e preciso sul quale non ha potuto nulla l’estremo difensore del Chievo Verona di Maran. Ecco dunque il video della rete con la quale Biraghi ha portato in vantaggio ...

Gol Milinkovic-Savic - Lazio subito in vantaggio contro il Sassuolo [Video] : Gol Milinkovic-Savic – Continua il programma valido per la 26^ giornata del campionato di Serie A, turno che può essere importante per le zone alte della classifica. Interessante match quello tra Sassuolo e Lazio, inizio super per la squadra di Simone Inzaghi che passa subito in vantaggio. Il marcatore è Milinkovic-Savic, tiro da fuori per il calciatore biancoceleste che beffa Consigli, Lazio avanti, adesso il Sassuolo chiamato alla ...

Video/ Inter-Benevento (2-0) : Rossi in ginocchio. Highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata) : VIDEO Inter Benevento (2-0): Highlights e gol della partita di Serie A per la 26^ giornata. Le immagini salienti del match allo stadio Meazza di San Siro(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 14:22:00 GMT)

