Vicenza Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

Banca Etruria - il governatore Visco alla commissione banche : 'Da Boschi nessuna pressione - Renzi mi chiese di PopVicenza' : L'ora della verità sul crac di Banca Etruria e le presunte pressioni dell'ex ministro Maria Elena Boschi sui vertici di Bankitalia doveva essere l'audizione del governatore Ignazio Visco davanti alla ...

"Mai pressioni per PopVicenza Renzi mi chiese di Etruria" La verità di Visco in Commissione : "Aggiungo in modo chiaro che la Banca d'Italia non ha mai fatto pressioni su nessuno per favorire la Banca Popolare di Vicenza o sollecitarne un intervento. Mai". E' quanto ha affermato il governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco in audizione alla Commissione d'inchiesta sulle banche Segui su affaritaliani.it

Commissione banche - Visco : "Mai pressioni per favorire la Popolare di Vicenza" : Alla vigilia è stata la volta del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , che per quasi sei ore ha prima ripercorso le crisi del credito italiano e quindi - rispondendo alle domande dei ...

Ignazio Visco in Commissione : "Da Bankitalia mai pressioni per favorire la Popolare di Vicenza" : "Aggiungo in modo chiaro che la Banca d'Italia non ha mai fatto pressioni su nessuno per favorire la Banca Popolare di Vicenza o sollecitarne un intervento. Mai". E' quanto ha affermato il governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco in audizione alla Commissione d'inchiesta sulle banche. "Nell'opinione di alcuni la Banca d'Italia avrebbe sempre detto che "andava tutto bene" e avrebbe sottovalutato la situazione quando con la seconda ...

In Commissione Consoli attacca Bankitalia. "Spinse su Vicenza" : "Scoprire se Barbagallo ha mentito sulla fusione tra Vicenza e Veneto". Con queste parole, pronunciate durante l'audizione di Vincenzo Consoli, ex ad di Veneto Banca, il capogruppo Matteo Orfini (ri)lancia l'attacco del Pd a Bankitalia. Una strategia decisa già da tempo dal partito di Renzi, che ha avuto il suo primo plastico exploit con la mozione anti-Visco. Va detto che su questo crinale i dem non sono soli. All'assalto di Palazzo Koch ...

Il video dell'audizione di Gianni Zonin su VicenzaPiu.tv : dalle 18 (non) ha risposto alla commissione d'inchiesta : Pubblicato alle 17.39, aggiornato alle 21.02 e il 14 alle 0.25 col video integrale. Gianni Zonin va alla sbarra. Prima a Roma nell'aula al quarto piano di Palazzo San Macuto dove oggi pomeriggio (qui ...