Via il limite ai mandati e accentramento dei poteri La Cina cambia la costituzione | Xi

Cina - Via limite due mandati presidente : 12.31 Il Comitato centrale del Partito Comunista cinese ha proposto di eliminare il limite die 2 mandati presidenziali imposto nella Costituzione. Lo riferisce l'agenzia Xinhua. Se la mozione verrà approvata, il presidente Xi Jinping che guida la Cina dal 2013, potrà restare al potere oltre i due mandati consecutivi di cinque anni. Il secondo quinquennio dovrebbe partire a marzo con l'elezione da parte dell'Assemblea nazionale del popolo e il ...

Cina : Via da Costituzione limite 2 mandati presidenza :

Lazio - Tare : "A fine stagione De Vrij andrà Via. Grazie - ma c'è un limite..." : L'unica cosa che non manca in questo mondo sono i giocatori". Al momento, però, il d.s. smentisce accordi con altri club. "Noi abbiamo fatto le cose come si doveva e all'ultimo momento tutto è ...