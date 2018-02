Verso il voto | a Imperia spunta il nome del vicesindaco Guido Abbo

Conto alla rovescia Verso il voto. Fari sul pil 2017 : MILANO - I mercati seguono con attesa l'ultima settimana prima del voto italiano n programma domenica 4 marzo. Gli investitori temono soprattutto che la consultazione, come è probabile, non produca ...

Verso il voto - Grasso : la democrazia si afferma senza violenza : "Bisogna assolutamente abbassare i toni: un conto è manifestare contro il fascismo e la violenza, un altro contrapporsi con la violenza stessa". Lo afferma il presidente del Senato e leader di Liberi ...

Verso le elezioni - Juncker preoccupato dal voto italiano : La politica dei moniti e dei diktat di Bruxelles è morta e sepolta'. Sulla stessa linea anche Nicola Frantoianni, di Liberi e uguali: 'Vorremmo sentire dall'Europa qualche parola e vedere qualche ...

Verso il voto - i rischi della violenza politica : L'Italia è un Paese dove la violenza politica ha fatto danni incalcolabili segnando pro-fondamente il corso della storia, dal dopoguerra in poi. E se è vero che il passato non ritorna perché mancano ...

Usa : senatore repubblicano blocca voto - nuovo shutdown. Verso nuovo accordo bipartisan : Il Senato americano ha approvato nelle prime ore di venerdì, quando era già scattato lo shutdown, il disegno di legge che riaprirebbe gli uffici governativi per sei settimane e spianerebbe la strada ...

Usa Verso shutdown - bloccato voto Senato : 0.43 Il Senatore Rand Paul tiene in ostaggio il Congresso Usa che ha poco più di 5 ore per approvare il bilancio ed evitare lo 'shutdown',il blocco automatico delle attività governative per mancanza di fondi. Il termine scade alle 24 (le 6 di questa mattina in Italia). Paul ha chiesto 15 minuti di dibattito per votare un emendamento che consenta di mantenere il tetto sul debito.Se non lo otterrà, come è probabile,costringerà il Senato a ...

Verso IL VOTO/ Il "paese normale" e la legge del Gattopardo : Niente comizi, gazebo, manifesti 6x3. Tutto è ridotto a spot e chiacchiericcio. Una campagna elettorale grigia, all'insegna della più italica continuità. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 06:02:00 GMT)

**Verso il 4 marzo : 'Grata a grata' - in clausura ci si prepara al voto** : ... per poter poi essere in grado di decidere, è proprio il caso di dirlo, in scienza e coscienza, quando arriverà il momento di mettere la scheda nell'urna. In quel caso sarà naturalmente possibile ...

Belpietro in blu Verso il voto - stile Annunziata : C'era una volta Tribuna politica, un programma che ha fatto storia nella vecchia tv del monopolio ancora in bianco e nero. In prossimità delle elezioni si stava in religioso silenzio davanti all'apparecchio per volere del babbo, elettore di sinistra, innamorato di Enrico Berlinguer, pur ammettendo che a livello di eloquio e carisma Giorgio Almirante era il migliore. Quanto ai conduttori, pezzi da museo come Jader Jacobelli e Ugo ...

Verso IL VOTO/ Bolzano e Sicilia : quella strana Boschi a doppio statuto speciale : Maria Elena Boschi ha blindato la sua candidatura in Alto Adige e in Sicilia: non solon in conflitto d'interesse ma anche agli antipodi dell'autonomia regionale italiana. NICOLA BERTI(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 06:01:00 GMT)

Verso il voto - il rebus liste : "Tra qualche giorno li presenterò tutti insieme e conoscerete il dream team" ha poi detto, spiegando che tra i candidati ci saranno persone provenienti dal mondo delle forze armate, dell'...

PARLAMENTARIE M5S/ Blog Grillo & Rousseau in tilt : Verso proroga voto a domani - la rivolta degli esclusi : PARLAMENTARIE M5s, proroga voto fino a domani? Blog Grillo & Rousseau in tilt, possibile scadenza alle 14 del 18 gennaio. rivolta degli eslcusi, "tagliati perché non allineati con Di Maio"(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 19:59:00 GMT)

Si va alle urne : “Dalla vostra parte” diventa “Verso il voto” : Si va alle urne: “Dalla vostra parte” diventa “Verso il voto” La trasmissione condotta da Maurizio Belpietro su Rete 4 si concentra sulle prossime elezioni Continua a leggere L'articolo Si va alle urne: “Dalla vostra parte” diventa “Verso il voto” sembra essere il primo su NewsGo.