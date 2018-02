: Venezia, altro crollo a causa del vento: torre faro distrugge 4 auto - SkyTG24 : Venezia, altro crollo a causa del vento: torre faro distrugge 4 auto - Agenzia_Ansa : A #Venezia un altro crollo: cade una torre faro - MediasetTgcom24 : Venezia, altro crollo per il vento: torre faro cade su un parcheggio #Venezia -

A poco più di 24 ore dall'incidente al pilone stradale abbattutosi ieri sul Ponte della Libertà, oggi pomeriggio unadi 20-30 metri d'altezza è caduta per il vento nell'area di unall'interno del Porto Nuovo, a Fusina, nei pressi della banchina cui attraccano anche i traghetti per la Grecia. La struttura ha danneggiato quattro auto, tutte vuote, una delle quali colpita in pieno. Laera pericolante ed era già in fase di smontaggio.(Di lunedì 26 febbraio 2018)