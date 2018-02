Venezia | altro crollo per il vento | torre faro cade su un parcheggio

Venezia - altro crollo a causa del vento : torre faro distrugge 4 auto - : La struttura ha ceduto vicino alla banchina dove attraccano anche i traghetti in partenza per la Grecia

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Venezia : arriva Buran - crolla un altro pilone (26 febbraio) : Ultime notizie di oggi , ultim'ora : maltempo Italia, emergenza neve a Roma, esercito per pulire strade. Rischio tragedia a Napoli. Esplosione a Leicester in Inghilterra. (26 febbraio 2018).(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 19:31:00 GMT)

Venezia - ecco le immagini del furto a palazzo Ducale. I ladri in azione : uno fa il palo e l’altro apre la teca : Continuano le indagini della polizia di Stato per il furto milionario dei gioielli compiuto a palazzo Ducale a Venezia, nell’ultimo giorno della mostra “Tesori dei Moghul e dei Maharaja“. “Le indagini – ha precisato questa mattina il questore Vito Danilo Gagliardi in merito ai primi dettagli sul furto – seguono quattro direttrici già ben individuate che richiederanno un lavoro certosino di raccolta e analisi delle ...