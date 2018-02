ilfattoquotidiano

: “Le forze responsabili decidano non di fare un governicchio di sei mesi, ma di fare un passaggio alla democrazia… - fattoquotidiano : “Le forze responsabili decidano non di fare un governicchio di sei mesi, ma di fare un passaggio alla democrazia… - Cascavel47 : Veltroni e il “paradosso italiano”: “No a governicchio di sei mesi, ma accordo su regole per democrazia dell’altern… -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) “Le forze responsabili decidano non di fare undi sei, ma di fare un passaggio alla democrazia dell’alternanza. Unsullee una distinzione sui programmi”. Cosi’ l’ex segretario del Pd Walternel corso di un intervento alla presentazione del libro del direttore del Corriere Luciano Fontana a Roma. Per poi continuare: “Le maggioranze le devono fare i cittadini col loro voto, e quella maggioranza deve essere in grado di governare per cinque anni. Se l’Italia vuole uscire dalla crisi, deve imboccare la strada della democrazia dell’alternanza. Negli ultimi anni siamo tornati indietro e ora ci troviamo nella condizione che Dio solo sa cosa succederà tra qualche giorno”. In merito al suo “futuro” politico,ha poi confermato di non voler più ricoprire alcun incarico: “Un ...