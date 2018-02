Usa : non trovano le vene - rinviata l'esecuzione di un condannato a morte : Due team di medici hanno provato senza successo per due ore e mezza a trovare una vena disponibile per la flebo letale. Sul corpo oltre 12 buchi

I fatti vostri e Buono a sapersi non vanno in onda caUsa neve a Roma : neve doveva essere e neve è stata. Soprattutto sulla Capitale. Risultato? Tutto bloccato, dalla stazione Termini ai programmi televisivi. Fanno le spese dell’abbondante nevicata su Roma la trasmissione di Rai1 Buono a sapersi “Oggi andrà in onda il meglio di #Buonoasapersi, non mancate”, ha annunciato la conduttrice Elisa Isoardi, e il programma di Rai2 I fatti vostri che a causa dell’impossibilità di raggiungere gli ...

Sandra Milo : "Con Fellini parlo ancora. L'imitazione della Raffaele una grande offesa. Non si è mai scUsata" : "Sono l'unica della mia età senza premi alla carriera. Con Fellini parlo ancora, peccato che scelse di morire". Sandra Milo parla in un'intervista al Corriere della Sera, parla di Fellini, della violenza e delle molestie, delL'imitazione di Virginia Raffaele.Ha amato molti uomini, pure Bettino Craxi. «Sì, ma l'amore amore è stato solo uno: Federico (Fellini, ndr). Ancora oggi ci parlo come se fosse qua. Sono stata ...

GerUsalemme - le Chiese cristiane chiudono il Santo Sepolcro : non era mai accaduto prima : Un flusso di 500 mila turisti all'anno che alimentano una parte importante della economia israeliana. Il tema della tassazione delle Chiese e delle attività religiose in Israele è al centro di una ...

Maltempo Usa - violente tempeste innescano inondazioni e tornado su Arkansas - Tennessee e Kentucky : 3 morti e danni ingenti [GALLERY] : 1/21 ...

Pyongyang a Usa : non mendichiamo dialogo : 10.25 La Corea del Nord non dialogherà "mai direttamente con l'amministrazione Usa, neanche tra 200 anni". Così un portavoce di Pyongyang:"In nessun momento mendicheremo un dialogo" con l'amministrazione Trump: "non vogliamo contatti con chi aggredisce la dignità del nostro governo e del nostro leader supremo". Le ultime sanzioni sono da considerare "un atto di guerra e non fermeremo gli Usa se hanno veramente i nervi per confrontarsi con noi ...

“ScUsate - non ce la faccio”. Lacrime in diretta per Rudy Zerbi. Deve intervenire Silvia Toffanin : la domanda purtroppo - lo ha fatto sprofondare il quel tristissimo ricordo. Cosa ha detto subito dopo : Rudy Zerbi, amatissimo volto della tv, è tornato a Verissimo per raccontare alcuni aspetti della sua vita privata. Ovviamente non si è potuto fare a meno di parlare del suo quarto figlio, il piccolo Leone, che ha rischiato di morire circa tre anni fa. La vicenda ha scosso profondamente Rudy (vero nome Rodolfo) che con fatica ha riaperto l’argomento in compagnia di Silvia Toffanin. Zerbi ci ha tenuto però a precisare che ora il bambino sta ...

Fanpage - De Raho : 'Il metodo Usato non corrisponde alle nostre regole' : 'L'agente provocatore è colui che interviene provocando una situazione di illegalità. Questo non è consentito dal nostro ordinamento. Smascherare dei contesti di illegalità è certamente positivo, ma ...

Gucci attaccato per non aver Usato modelli di colore/ Ma tutti zitti quando gli stilisti attaccano i cattolici : I Sikh protestano contro la sfilata dei modelli di Gucci alla settimana dela moda perché indossano il turbante simbolo della loro religione, ecco cosa è successo(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 08:59:00 GMT)

Massimo Ranieri sta male/ Salta Sanremo Young : "CaUsa influenza il cantante non ci sarà" : Attualmente impegnato con la tournée del suo one man show Sogno e Son Desto, Massimo Ranieri sarà insieme ad Arisa l’ospite musicale della seconda puntata di Sanremo Young.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 18:35:00 GMT)

“Mi viene da piangere”. Isola : un possibile addio - lo stress è alle stelle. Uno dei naufraghi non ce la fa più e dalle parole che Usa sembra quasi sull’orlo di un esaurimento. Secondo qualcuno reggerà ancora per poco. Assisteremo a un nuovo abbandono? Ennesimo colpo di scena : All’Isola dei Famosi la tensione cresce. In particolare è molto delicato – e sul punto di rottura – il rapporto tra Paolo Di Benedetto e Bianca Atzei. Le due, legate insieme da una corda per tutta la settimana, sono esaurite e non ce la fanno più. Comprensibile. Tra l’altro la vita in Honduras già non è facile, figuriamoci se passata in questo modo. Follia. La Di Benedetto, in particolare, ha ammesso di non reggere più. La convivenza forzata la ...

RagUsa - lasciano rifiuti in orari non consentiti : 2 verbali : L'unità operativa ambientale di Ragusa ha elevato due verbali per il conferimento di rifiuti al di fuori dall'orario consentito.

Ma le pistole Usa non sono come quelle italiane : «Quanti bambini devono ancora essere ammazzati?» ha chiesto il padre di uno studente ucciso al presidente Donald Trump. Quanti altri? Ce lo chiediamo tutti. A noi europei sembra così ovvio e l'America ci sembra così stupida, ottusa e incomprensibile. Io sono padre di tre figli nati e vissuti a Roma fino a tre anni fa, ora in America per seguire il luogo comune secondo cui le università americane sono le migliori al mondo ...

Bollette luce e gas - Noiconsumatori : "Aumenti a caUsa dei morosi - non pagate" : «Nelle prossime Bollette della luce (per ora, poi lo faranno con gas, acqua) a tutti gli utenti saranno addebitati dai 30 alle 35? in più, per coprire i milioni di euro...