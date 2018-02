Uomini e Donne Puntata di Oggi 27 febbraio 2018 | Luigi fa piangere Sara!

“Vergognati!”. Paolo Crivellin - la lettera inviata a Maria fa infuriare i fan. L’ex tronista di Uomini e Donne - che meno di un mese fa ha scelto Angela come compagna di vita - torna in studio ed è caos. Critiche severe anche alla De Filippi : “Ancora ti fidi di lui?” : A meno di un mese dalla scelta, Paolo Crivellin torna sul “luogo del delitto”. L’ex tronista, che sembra felicissimo insieme ad Angela, ha infatti inviato un messaggio alla redazione di Uomini e Donne, indirizzato a Maria De Filippi. Parole che sono risuonate in studio e hanno lasciato a bocca aperta tutti i presenti. Paolo infatti, a dispetto di quanto fatto trasparire in questi mesi, ha dimostrato di essere una ragazzo sensibile e ...

“Cerca nelle discariche”. Ludovica Valli scaricata dal famoso fidanzato. Le parole - scritte nero su bianco sui social - demoliscono l’ex tronista di Uomini e Donne : ”Non c’è niente di male, credimi, a voler cercare qualcosa. Basta cercarla nel posto giusto. La questione è che quello che cerchi tu si trova nelle discariche”. Il post, dicono i fan, è certamente dedicato a Ludovica Valli, l’ex tronista di Uomini e Donne che tre stagioni fa aveva percorso il cammino da Maria De Filippi accanto Manuel Vallicella e Fabio Ferrara, che poi era stata la sua scelta. La storia tra ...

Nilufar Addati delusa da Lorenzo a Uomini e Donne : “Sei un falso!” : Uomini e Donne: Nilufar Addati attacca Lorenzo Riccardi E’ da poco iniziata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, e ci sono già state diverse polemiche. Cosa è successo? Sara Affi Fella, nonostante Lorenzo Riccardi si sia dichiarato giorni fa per Nilufar Addati, ha deciso di uscirci insieme, cercando di fargli cambiare idea. E Sara c’è riuscita in pieno, facendo andare su tutte le furie Nilufar, la quale è sbottata ...

Uomini e Donne news - una lettera per Maria : Paolo non convince : Uomini e Donne, Paolo Crivellin e la lettera a Maria De Filippi: il pubblico reagisce e commenta sui social Maria De Filippi ha ricevuto una nuova e bellissima lettera, questa volta da Paolo Crivellin. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti scritto alcune parole per ringraziare la conduttrice del Trono Classico ed Over. Il […] L'articolo Uomini e Donne news, una lettera per Maria: Paolo non convince proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Anna Tedesco ricoverata in ospedale! : Anna Tedesco, dama famosa del Trono Over di Uomini e Donne over è stata ricoverata in ospedale. Che cosa le è accaduto? Scopriamolo insieme! Anna Tedesco, protagonista di Uomini e Donne Over, ultimamente è nell’occhio del ciclone riguardo alle accuse mosse da parte di Gemma Galgani la quale insinua che la dama dagli occhi azzurri abbia una relazione d’amore con Giorgio Manetti. Ma non solo anche Gianni Sperti è convinto della stessa ...