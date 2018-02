Un' economista | una modella o un malinteso? Chi è davvero Alessia D' Alessandro

agi

: RT @angelo_ra_: Foto 1 ??Di Maio: Abbiamo candidato un' economista vicino alla Merkel ??NON È UN' ECONOMISTA Foto 2 ??Va a una conferenza de… - ndiiorio1 : RT @angelo_ra_: Foto 1 ??Di Maio: Abbiamo candidato un' economista vicino alla Merkel ??NON È UN' ECONOMISTA Foto 2 ??Va a una conferenza de… - Candy_Amara : RT @angelo_ra_: Foto 1 ??Di Maio: Abbiamo candidato un' economista vicino alla Merkel ??NON È UN' ECONOMISTA Foto 2 ??Va a una conferenza de… -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Lei è la prima a essere arrabbiata. E, paradossalmente, lo è più di tutti con l'uomo che ha cercato di lanciarla in una brillante carriera politica.D', presentata da Luigi Di Maio come "unache lavora con la Cdu in Germania", ha dovuto puntualizzare le cose nientemeno che con il New York Times al quale ha concesso una lunga intervista per spiegare come stanno veramente le cose. E per uscire indenne da un meccanismo che rischiava di trasformarsi un un micidiale tritacarne. Ma per capire come stanno le cose bisogna andare con ordine, a partire da quell'intervista in cui il candidato premier di M5s si è lasciato prendere dall'entusiasmo. La benedizione E' la fine di gennaio: intervistato da 'Di Martedì' Luigi Di Maio parla diD'come della ...