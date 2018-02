Una nuova Tac per il cuore Una rivoluzione nella prevenzione dell’infarto miocardico e

F1 : presentata la nuova Toro Rosso a Barcellona. NessUna rivoluzione sulla STR13 : Poco prima di scendere in pista nei test di F1 collettivi a Barcellona, è stata presentata la nuova STR13 della Scuderia Toro Rosso. I due piloti ufficiali Brendon Hartley e Pierre Gasly hanno tolto i velli sulla nuova monoposto italo-austriaca che da quest’anno adotterà il propulsore Honda, essendo l’unico team a “godere” della motorizzazione nipponica che tanto ha fatto discutere nel corso dell’esperienza in ...

De Castro - Pd - : 'Una nuova politica agricola in Europa solo se l'Italia ha un governo credibile' : ... un miliardo di riduzione delle imposte, ovvero il segnale concreto di fiducia nel settore primario come trainante dell'economia italiana'. Per Paola Gazzolo 'il nostro governo ha riacquisito ...

Eva Henger supera la prova della macchina della verità a Domenica Live e fa Una nuova rivelazione su Francesco Monte : Domenica Live: Eva Henger si sottopone alla macchina della verità e supera la prova Eva Henger non è una bugiarda. L’attrice ungherese si è sottoposta alla macchina della verità di Domenica Live e ha brillantemente superato la prova. Lo strumento ha confermato tutte le risposte date dalla Henger sul canna-gate dell’Isola dei Famosi. Di seguito […] L'articolo Eva Henger supera la prova della macchina della verità a Domenica Live ...

Huawei P20 avrà tre fotocamere : ulteriore conferma in Una nuova immagine : Huawei conferma ancora con una nuova immagine per l'evento di presentazione di Huawei P20: ci saranno tre fotocamere posteriori, spinte dall'intelligenza artificiale del nuovo Kirin 970. L'articolo Huawei P20 avrà tre fotocamere: ulteriore conferma in una nuova immagine è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ladri arrestati dopo un furto : trovati con Una nuova "chiave bulgara" : Due Ladri sono stati arrestati dalla polizia subito dopo aver fatto razzia in un appartmento di corso Solferino, a Genova. Sotto il sedile dell'auto usata per la fuga, gli agenti hanno trovato i monili d'oro frutto...

Instagram - come “rubare” le Stories senza farsi beccare. E spunta anche Una nuova arma salva-privacy : Fronte Instagram, continua la guerra agli spioni digitali. Dopo le falle nelle Stories con ben quattro modi per aggirare la nuova funzione che avrebbe dovuto impedire di “rubare” le storie all’insaputa degli utenti, il social introduce una nuova feature nelle chat Direct che può agire da nuovo scudo alla privacy. Certo è una mezza salvezza, le chat con amici sono conversazioni chiaramente più controllate e sicure, non ci sono sconosciuti ...

BANCHE E POLITICA/ Il rischio di Una nuova crisi per colpa dei partiti : Il nostro sistema bancario sarà in grado di reggere un'altra crisi economica? Secondo ROSSELLA RETTURA, Direttore di Refin London, la risposta è no.

LG V30s ThinQ è ufficiale al MWC 2018 con Una intelligenza artificiale tutta nuova : Come promesso LG non ha presentato un nuovo top di gamma al Mobile World Congress 2018, ma ha portato una versione rivista, nel solo lato software, di LG V30 che era stato presentato a Berlino in occasione di IFA 2017. L'articolo LG V30s ThinQ è ufficiale al MWC 2018 con una intelligenza artificiale tutta nuova è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

C'è Posta per Te - si rifà Una vita dopo la morte della moglie : 'I miei figli non accettano la mia nuova compagna' : Leggo.it segue le storie più emozionanti raccontate da Maria De Filippi. A 'C'è Posta Per Te' la storia di Gino, un uomo che si è rifatto una vita dopo la morte della moglie e dopo averla accudita con ...

Forza Nuova a Napoli - la Mostra d'Oltremare : 'NessUna manifestazione da noi' : Nessuna manifestazione di carattere politico è in programma domani all'interno della Mostra d'Oltremare. A chiarirlo è una nota dell'ente fieristico di Napoli in riferimento 'ad alcuni manifesti che ...

Astronomia : l’acqua sulla Luna potrebbe essere diffusa ed immobile - secondo Una nuova analisi : Una nuova analisi dei dati provenienti da due missioni Lunari, condotta dagli scienziati dello Space Science Institute di Boulder, Colorado, dimostra che l’acqua sulla Luna non è confinata ad una particolare regione o ad un particolare tipo di terreno, ma ampiamente distribuita sulla sua superficie. l’acqua sembra essere presente giorno e notte, anche se non è sempre facilmente accessibile. Questi risultati potrebbero aiutare i ricercatori a ...

FRANCESCO TOTTI - C'E' POSTA PER TE/ “Cosa è cambiato? Tutto. Ero come una macchina - ora è Una nuova vita” : FRANCESCO TOTTI in una intervista al Daily Mirror, ha enfatizzato lo straordinario stato di forma dell’ex compagno di squadra Salah definendolo tra i migliori al mondo. (Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 10:05:00 GMT)