Un posto al sole | dal 5 al 9 marzo succederà di tutto! Anticipazioni

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Parte una nuova settimana con Unal, di cui sappiamo più o meno già tutto grazie alle. Ma non vi nascondiamo che, dopo le puntate che vedremo da qui a venerdì 2, si annuncia una settimana ancora più interessante: quella dal 5 al 9! Sembra infatti che in tale lasso di tempo si sia concentrata una serie di novità e colpi di scena non da poco! Presto vi forniremo le trame dettagliate, ma iniziamo col dire che da lunedì 5 a venerdì 92018 torneranno in prima linea Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini), riguardo ai quali inizieremo a notare dei problemi di coppia. Quali saranno? Niko e Susanna (Unal) Occhio anche a Rossella (Giorgia Gianetiempo): la ragazza sarà ormai palesemente innamorata di Diego (Francesco Vitiello), uscito da poco dall’ospedale. Come già sappiamo, la cosa non sfuggirà a Silvia (Luisa Amatucci) ma per ...