UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di martedì 27 febbraio 2018

Un POSTO al sole : ALBERTO trama alle spalle di SANDRO - anticipazioni : Gli intrighi di ALBERTO Palladini (Maurizio Aiello) diventeranno sempre più una delle storyline centrali di Un posto al sole e prestissimo sarà anche svelato il legame che intercorre tra lui e Veronica Viscardi (Caterina Vertova), la nuova dark lady della soap. Intanto, nelle puntate in corso, vediamo ALBERTO stringere i rapporti con il nipote SANDRO (Alessio Chiodini) che, ormai a disagio con la maggior parte dei suoi cari (padre compreso), ...

Un POSTO al Sole : anticipazioni 26 febbraio – 2 marzo 2018. Arriva Pino Insegno : Pino Insegno Nuova settimana in compagnia di Un Posto al Sole. Negli episodi in onda nei prossimi giorni il pubblico vedrà Silvia, il personaggio interpretato da Luisa Amatucci, sempre più complice con il suo editor Emanuele, del quale il pubblico sino ad ora conosce solo la voce, sentita durante le conversazioni al telefono tra i due. Una voce che gli spettatori più attenti hanno prontamente riconosciuto e attribuito a Pino Insegno. Sarà ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : torna ALICE (e presto anche ELENA) : Promessa mantenuta! Sul finire dell’ultima partecipazione di Valentina Pace a Un posto al sole, la stessa attrice aveva fatto capire che la pausa non sarebbe stata lunghissima e che poi il suo personaggio si sarebbe (ri)fatto vivo. E così sarà! Non sono ancora state diffuse le trame riguardanti le nuove vicende in cui si ritroverà invischiata Elena Giordano, ma il fatto che la consanguinea di Marina (Nina Soldano) stia per tornare in scena ...

Un POSTO al sole : dal 5 al 9 marzo succederà di tutto! Anticipazioni : Parte una nuova settimana con Un posto al sole, di cui sappiamo più o meno già tutto grazie alle Anticipazioni. Ma non vi nascondiamo che, dopo le puntate che vedremo da qui a venerdì 2, si annuncia una settimana ancora più interessante: quella dal 5 al 9 marzo! Sembra infatti che in tale lasso di tempo si sia concentrata una serie di novità e colpi di scena non da poco! Presto vi forniremo le trame dettagliate, ma iniziamo col dire che da ...

Un POSTO al sole - trame prossima settimana : una decisione spiazzante : Anticipazioni Un posto al sole, 26 febbraio-2 marzo: Franco nei guai Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:40 circa su Raitre. Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana svelano che ci sarà una gradita new entry. Vittorio segue Anita perchè pensa che abbia un fidanzato. Quando scopre che vede ancora Luca va in crisi. A questo punto Anita confessa a Vittorio il vero motivo che la lega a Grimaldi. La vita ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 26 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 26 febbraio 2018: Dopo il colpo inferto a Gaetano Prisco (Fabio De Caro), Valentina (Maria Chiara Augenti) non trova la forza di dire tutta la verità e lascia che Franco (Peppe Zarbo) venga accusato dell’aggressione… Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Alberto (Maurizio Aiello) sono ancora una volta in netto contrasto, intanto il Palladini – infischiandosene ...

Un POSTO al sole Anticipazioni 23 febbraio 2018 : i tristi ricordi di Anita : La Falco racconta a Vittorio il passato della madre, aiutata da Luca in un momento di estrema difficoltà.

Un POSTO al sole : FRANCO reagisce d’impulso e… (anticipazioni) : Da stasera (23 febbraio 2018) a Un posto al sole arrivano puntate davvero fortissime: Gaetano Prisco (Fabio De Caro) sarà steso a terra e da qui partirà una situazione che per alcuni episodi vedrà FRANCO (Peppe Zarbo) nei guai! Perché il Boschi sarà accusato di aver aggredito Prisco? Semplice: stando alle anticipazioni il nostro protagonista reagirà d’impulso alla scoperta che l’infarto di Peppino (Gigio Morra) è stato causato dall’incontro con ...

Un POSTO al Sole - anticipazioni puntate dal 26 febbraio al 2 marzo 2018 : Ecco un’altra settimana di anticipazioni sulle puntate di Un Posto al Sole. Da lunedì 26 febbraio a venerdì 2 marzo 2018 assisteremo alle menzogne di Valentina che non trova il coraggio di essere sincera. Roberto continua a contrastarsi con Alberto, mentre Vittorio deve fare i conti con i suoi sentimenti. Un Posto al Sole, anticipazioni: una settimana ricca di imprevisti Chi crederebbe mai che Valentina avrebbe permesso di ritenere ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 23 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 23 febbraio 2018: Valentina (Maria Chiara Augenti) decide di allontanarsi da Gaetano Prisco (Fabio De Caro) e così Angela (Claudia Ruffo) sarà in ansia per la sua amica… Franco (Peppe Zarbo) reagisce d’impulso alla scoperta che il malore di don Peppino (Gigio Morra) è stato provocato dall’incontro con Gaetano… Vittorio (Amato D’Auria) resta molto colpitodal toccante racconto ...

