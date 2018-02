«Un Paese senza leader»  Cosa accadrà dopo il voto?  Il direttore Fontana ne discute

Un Paese senza leader (e tante altre cose) : Lascia una sensazione amara la lettura di "Un paese senza leader", Longanesi, il libro del direttore del Corriere della sera, Luciano Fontana. L'assunto del titolo ne esce preoccupantemente rafforzato e l'auspicio alla responsabilità con il quale si chiude sembra quasi una dichiarazione di resa. Sollecitare gli attori della politica italiana populisti, ex comunisti sinistrati, liberisti, leghisti e cespugli di questo e quello a scegliere, ...

«Un Paese senza leader» - il nuovo libro di Luciano Fontana Diretta Video : Con il direttore del Corriere della Sera dialogano Milena Gabanelli, Ferruccio de Bortoli e Giuliano Pisapia. Con l’incursione straordinaria di Enrico Bertolino

I pericoli della propaganda razzista in un Paese senza memoria storica : Sono appena rientrata dal Bangladesh da una nuova trasferta sul campo con la missione Moas Italia per portare aiuto alla comunità Rohingya e rimango colpita dal clima di odio ed esasperazione che dilaga nel nostro paese. Ho appreso dai media della morte di Pamela Mastropietro e, come temevo, l'episodio è diventato un pretesto per fomentare odio e razzismo, invece di suscitare una riflessione sulla realtà effettiva di quanto ...

Il Paese con le strade senza nomi : C'è un paese senza strade . O meglio senza i nomi delle strade. E' Indicatore , frazione di Arezzo , con oltre duemila abitanti. Un grosso centro dove le vie si chiamano zona a, zona b, zona c ...

Intervista a Alessandro Di Battista : "Il mio tour nelle periferie dimenticate. La Boschi scappa - su Berlusconi siamo in un Paese senza memoria" : Alessandro Di Battista risponde al telefono: "Sono sulla Cassia bis, qui ogni due macchine che incrociamo una ci suona il clacson e ci saluta". Il suo camper punta Direzione Viterbo, dove parte il "Futuro in programma tour", che lo porterà per un mese a girare per l'Italia a spiegare i progetti del Movimento 5 stelle che vuole farsi forza di governo. A suo modo, nelle piazze, su piccoli e grandi palchi, a contatto con la gente. Sulla ...

169 atleti russi potranno gareggiare alle Olimpiadi invernali - ma senza rappresentare ufficialmente il loro Paese : 169 atleti russi hanno ricevuto il permesso di gareggiare alle prossime Olimpiadi invernali Pyeongchang, in Corea del Sud, ma lo faranno senza rappresentare il loro paese, la cui nazionale è stata esclusa dalle competizioni al termine di una grossa indagine The post 169 atleti russi potranno gareggiare alle Olimpiadi invernali, ma senza rappresentare ufficialmente il loro paese appeared first on Il Post.

Polonia auspica in aumento della presenza militare americana nel Paese - : Negli Stati Uniti ha avuto colloqui con il consigliere sulla sicurezza nazionale del presidente Donald Trump. Al momento in Polonia si trovano circa 4mila militari statunitensi all'interno della ...

Elezioni 2018 - Di Maio : "Non lasceremo il Paese senza governo" : ... dovuto spesso a una grande incompetenza", dice il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan alla trasmissione in 1/2 di Lucia Annunziata. Del Movimento "si è fatto una idea guardando due esperienza: ...

Fassino : “Il M5S senza un progetto e una classe dirigente per Torino e per il Paese” : Arrivati da tutta Italia per proporsi come esempio di buona amministrazione in vista del voto del 4 marzo, i sindaci e gli amministratori del Pd la prendono un po’ alla larga ma alla fine sempre lì vanno a finire: a sparare a palle incatenate contro le amministrazioni guidate dai seguaci di Grillo con, va da sè, Roma e Torino in testa. E lì non po...

Siamo l'unico Paese del mondo a imporre 10 vaccini ai bambini senza analisi? : Salvini dice quindi una falsità quando sostiene che 'l'Italia è l'unico Paese al mondo, non in Europa, al mondo, che per legge impone dieci vaccini obbligatori a tutti i bambini', mentre piuttosto è ...