Un occhio al futuro con Vivo APEX | il concept con il 98% di screen-to-body

Mancini strizza l’occhio al Psg : futuro in Francia per il tecnico? : L’allenatore Roberto Mancini non si accontenta dello Zenit, si cerca una panchina prestigiosa che potrebbe essere anche quella del Psg, come si augura lo stesso tecnico in un’intervista al quotidiano francese ‘L’Equipe’: “E’ ovvio che qualsiasi tecnico vorrebbe guidare questa squadra, è una delle migliori al mondo e con gli arrivi di Neymar e Mbappé ha ora buone possibilità di vincere la Champions. Non ...