Un gruppo che corre forte e non ha più paura di nulla

Anche il gruppo Tod's rivoluziona tempistiche e format : al via il progetto Factory : 'La velocità del mondo della moda ci ha obbligati a rivedere delle decisioni: non ci serve più uno stilista che alla fine rallenta i progetti. Noi daremo buone notizie ogni mese da vendere sul ...

Furbetti del parcheggio - nonno di una bimba disabile lancia il gruppo Fb "Sofia non tace" : L'idea partita dal Bresciano. Sul social decine di foto con le soste irregolari "per diffondere una cultura basata sul rispetto

Furbetti del parcheggio - nonno di una bimba disabile lancia il gruppo Fb : "Sofia non tace più" : L'idea partita dal Bresciano. Sul social decine di foto con le soste irregolari "per diffondere una cultura basata sul rispetto

Tullo Farina gruppo politico Trivento che vorrei : Politica ridotta a mercimonio : Oggi tale pratica con quelli che si definiscono i rinnovatori della Politica e che hanno predicato e strombazzato il moralismo più esasperato, è diventata scienza esatta perché con le odierne ...

Inter - ecco perché Spalletti non attacca il gruppo : L'Inter ha perso la bussola ma Luciano Spalletti preferisce non ricorrere ancora ai modi bruschi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come il tecnico toscano stia cercando di fungere da psicologo in questo delicato momento della stagione. 'Nella Roma c'era gente di personalità che se 'aggredita' poi rispondeva ...

Pescara - riqualificazione riviera sud : gruppo Forza Italia su taglio parcheggi : ... e in secondo luogo perché quella stessa area andrà a ospitare anche l'area di parcheggio dei camper oltre che gli spettacoli viaggianti, ovvero i circhi. È dunque evidente che la sosta estiva delle ...

De Boer "Inter? Un casino"/ "Ad Appiano c'è un gruppo di sei-sette giocatori che..." : Frank De Boer, ex tecnico dell'Inter, è tornato a parlare della sua breve esperienza in nerazzurro e ha criticato senza mezzi termini quanto accade dalle parti di Appiano Gentile e dintorni(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 17:19:00 GMT)

Roma - maxi confisca di beni al clan dei Casalesi/ Video - anche esponenti del gruppo Iovine e Guarnera : Roma, maxi confisca di beni al clan dei Casalesi: coinvolti anche esponenti del Gruppo Iovine e dei Guarnera di Acilia per un valore di 23 milioni di euro.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 18:53:00 GMT)

La stufa di casa sullo smartphone : ultima novità che il gruppo Fontana presenterà a Progetto Fuoco : Ambasciatori nel mondo di questa filosofia, simbolo di maestria e del made in Italy, sono i professionisti della Nazionale Italiana Acrobati Pizzaioli che a Verona, anche quest'anno, regaleranno ...

Chi è Nikolas Cruz - il killer della Florida : sui suoi social un bersaglio crivellato di colpi e la scritta "terapia di gruppo - qualche volta funziona" : Un bersaglio da tiro crivellato di colpi e sotto la scritta "terapia di gruppo, qualche volta funziona": così Nikolas Cruz guardava al futuro. Come sempre, dopo una strage e l'ennesimo atto di tale portata dove il sangue scorre fra i corridoi delle scuole americane, sono i social network a raccontarci per primi chi era e a cosa ambiva l'assassino. Gli stessi social che, scandagliati dagli investigatori, vengono definiti come ...

'Igor il russo' era membro di un gruppo che faceva entrare in Europa estremisti islamici : Secondo l'Unidad de drogas y crimen organizado, Norbert Feher era organico a un 'gruppo criminale d'élite' che ha fatto entrare in Spagna diversi pericolosi terroristi islamici provenienti dal Nord ...

Carige rischia di uscire dal gruppo delle banche sorvegliate dalla Bce : Carige potrebbe uscire dall'orbita delle banche vigilate dalla Banca centrale europea a fine 2018. Lo scenario è probabile, anche se non certo: le 127 banche vigilate dalla Bce rispondono a una serie ...

gruppo PSA - Pronte al debutto le nuove multispazio francotedesche : Da sempre i marchi del Gruppo PSA hanno un occhio di riguardo per i veicoli ricreativi, o Ludospace come li chiamano i francesi sottolineando la vocazione per il tempo libero e labbondante spazio a bordo, e questanno, con laggiunta della Opel, lazienda vuole consolidare la propria leadership, con tre modelli dellultima generazione di Berlingo/Partner, ai quali si aggiunge il Combo. La nuova line-up nasce da un unico programma di sviluppo volto ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali 2018 – Carolina Kostner : “Mi sento a mio agio - credo nel gruppo. L’età? Sono una bambina anche io” : Carolina Kostner ha conquistato un bellissimo secondo posto nel programma corto valido per il team event alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Musa Danzante ha incantato ancora una volta e, insieme a Marchei/Hotarek, ha trascinato l’Italia al quarto posto nella classifica parziale: domani si proverà a lottare per una medaglia. Queste le dichiarazioni che l’altoatesina ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport: ...