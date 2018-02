Ultime notizie Di oggi ultim' ora Venezia | arriva Buran | crolla un altro pilone 26

RIFORMA PENSIONI/ Paglini (M5S) : coperture per superare la Fornero ci sono ( Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI , ultimissime. Paglini (M5S) : coperture per superare la Fornero ci sono . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 febbraio(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 17:57:00 GMT)

Concorso docenti abilitati - Ultime notizie : “vincitori si - ma mai assunti” : Questa è l’opinione di Teleborsa, riportata oggi dal quotidiano nazionale “La Repubblica”. Come sappiamo molti insegnanti già abilitati si accingono a svolgere un percorso molto tortuoso per via dell’imminente prova concorsuale. Si tratta, nello specifico, del Concorso indetto con DG dell’1/02/2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14. Secondo le analisi puntiformi condotte dal sindacato […] L'articolo Concorso docenti abilitati , ...

Bagheria - chiesto processo per sindaco M5s/ Ultime notizie - Patrizio Cinque accusato di abusivismo e favori : Bagheria , chiesto processo per sindaco M5s: Patrizio Cinque accusato di abusivismo e favori . Le Ultime notizie sulla richiesta di rinvio a giudizio. Si era sospeso dopo avviso di garanzia(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 16:01:00 GMT)

Ultime NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Milano : Laura Boldrini - visita palazzo green e bikesharing (26 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi , ultim'ora : maltempo Italia, emergenza neve a Roma, esercito per pulire strade. Rischio tragedia a Napoli. Esplosione a Leicester in Inghilterra. (26 febbraio 2018).(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 15:30:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Il consiglio del Cods in vista del voto ( Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI , ultime notizie. Il consiglio del Cods in vista del voto . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 febbraio(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:54:00 GMT)

Apple consegna alla Cina dati utenti iCloud/ Ultime notizie - preoccupazioni per la privacy e per i dissidenti : Apple consegna alla Cina dati utenti iCloud: preoccupazioni per la privacy e per i dissidenti. Le Ultime notizie: Reporters sans frontièrs invita a non usare iCloud(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 13:50:00 GMT)