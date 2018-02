“Tutta suo padre”. Lei è Rossella - ha 21 anni : è la bellissima figlia di Schettino. Dopo tanto silenzio ha deciso di parlare di quei giorni drammatici. E tira in ballo un nome importante : Nel 2012, quando la Costa Concordia andò a fondo, il turbinio mediatico che travolse il capitano Schettino toccò anche lei. Aveva 15 anni Rossella Schettino e la sua vita, incolpevolmente, è cambiata per sempre. Sono passati sei anni da quei giorni, lei è diventata un bellissima ragazza e ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. A cominciare dal comandante De Falco, candidato M5S alle prossime elezioni. “Ciò che mi ...

“Sylvester Stallone è morto”. Bufala choc in rete - ma le foto spaventano davvero : come sta l’amatissimo attore. Negli ultimi tempi le voci su un suo preoccupante stato di salute si sono intensificate. È il fratello Frank a dire Tutta la verità : Stamattina molti di noi si sono svegliati con una notizia drammatica: “Sylvester Stallone è morto”. E subito girava sui social una foto che lo mostra senza capelli, segno della dura lotta contro un cancro. Bene, è l’ennesima “Bufala”. La classica notizia fake sulla morte, che come dice la leggenda popolare non farebbe altro che allungare ulteriormente la vita ai personaggi famosi. Non è la prima volta, però, ...

Nelle foto di 'One day' c'è Tutta l'Europa che ha dimenticato i suoi sognatori : ... "la politica del premier Gentiloni è difficile da giudicare ora come ora in piena campagna elettorale. Sicuramente sono rimasto esterrefatto da Minniti che annuncia di voler prendere 10 mila ...

Federica Carta ha annunciato le date del suo primo tour in Tutta Italia : Reduce dal successo delle prime date a Milano e a Roma, Federica Carta è pronta a partire per il suo primo tour nei club di tutta Italia. Venerdì 12 gennaio la cantante ha annunciato i concerti del “Molto più di un film tour 2018”. Per tutto maggio Federica sarà impegnatissima. Apri l’agenda e segnati tutti gli appuntamenti in calendario fino ad ora: 3 maggio 2018 – Treviso @ New AheApertura Porte: ore 19.00Inizio Concerto: ...

Dal 'suo' Napoli alla Spal : Quagliarella da record - ha fatto piangere Tutta la A : Noi sappiamo quanto sia determinante nell'economia della nostra squadra'. Parola di Marco Giampaolo, colui che vede tutti i giorni Fabio Quagliarella in allenamento, prima ancora che in partita. @...

Annalisa a Tutta Colpa di Darwin incontra il suo alterego in 3D tra viaggi nello spazio e tecnologia (video) : Annalisa a Tutta Colpa di Darwin chiude il ciclo di appuntamenti con il programma di Italia 1 dedicato alla scienza e alla scoperta dell'uomo. Domenica 17 dicembre è andata in onda in seconda serata sulla rete Mediaset l'ultima puntata conclusiva di Tutta Colpa di Darwin. Nel corso dell'ultimo appuntamento con Annalisa a Tutta Colpa di Darwin ha proseguito il suo viaggio nella conoscenza dell'uomo e della storia della sua evoluzione, e alla ...