Tumori del cavo orale in aumento | attenzione a igiene dentale e prevenzione

Tumori - India : rimosso il cancro al cervello più grande del mondo : 1/4 ...

Tumori : via al progetto di sequenziamento del genoma su 1000 pazienti : Al via lo studio di fattibilità per il sequenziamento del genoma tumorale su 1.000 pazienti affetti da carcinoma polmonare in stadio avanzato. Il progetto- spiegano – è iniziato negli IRCCS associati ad Alleanza Contro il Cancro ACC – la piu’ grande rete di ricerca oncologica italiana fondata dal Ministero della Salute – e all’ospedale Cannizzaro di Catania. Lo studio, presentato lo scorso giugno a Roma dal ...

Tumori : individuato il gene del cancro ovarico che si eredita dal padre : Scienziati del Roswell Park Cancer Institute di Buffalo sostengono di avere identificato una nuova mutazione genetica che può aumentare il rischio di cancro ovarico, e che viene trasmessa dai padri alle figlie femmine: i risultati dello studio sono stati pubblicati su “Plos genetics“. Secondo i ricercatori potrebbero esserci molti casi di cancro ovarico apparentemente sporadico, ma che effettivamente sono ereditari, alcuni dei quali ...

Tumori : uno studio rivela il legame tra junk food e un aumento del rischio : Accusato di moltissimi ‘peccati’, dall’ipertensione all’ipercolesterolemia, ai chili di troppo per citarne alcuni, il ‘cibo spazzatura’ è ora sotto la lente per un aumentato rischio di Tumori. A individuare un legame tra il junk food, in particolare gli alimenti ‘ultra lavorati’, e il rischio di cancro in generale e di quello al seno in particolare è uno studio pubblicato sul ‘British Medical ...

Salute : mappato il genoma dei Tumori epiteliali del timo : Grazie a multiple piattaforme molecolari e alla rete del “Cancer Genome Atlas” si è ottenuta la mappa genomica integrata dei tumori epiteliali del timo, timomi e carcinomi timici. L’Istituto Nazionale tumori Regina Elena – IRE è l’unica struttura italiana che ha contribuito alla mappatura genomica di questo tumore. I tumori epiteliali del timo sono tumori rari. Sebbene la loro incidenza annua sia di 0,15 casi su 100.000 persone, rappresentano le ...

Tumori : importantissimi progressi della scienza per bloccare la metastasi attraverso il controllo di una proteina chiave : Un nuovo studio di The Scripps Research Institute (TSRI) potrebbe offrire agli scienziati la possibilità di individuare i Tumori prima che si formi la metastasi. Lo studio mostra che una proteina, chiamata LTBP3, alimenta una reazione a catena che porta alcuni Tumori in via di sviluppo precoce a far crescere nuovi vasi sanguigni. Questi ultimi, poi, fanno poi da via per la diffusione delle cellule tumorali in tutto il corpo, avviando, quindi, la ...

Tumori e leucemia del sangue - la cura genica che cambia la storia : salvato un bimbo - speranza per molti : Il bambino di 4 anni affetto da leucemia linfoblastica acuta refrattaria alle terapie convenzionali e senza più speranza di vita, che è stato curato il mese scorso con cellule “riprogrammate” geneticamente, è stato certificato come “guarito” ed è stato dimesso tre giorni fa dall’Ospedale Bambino Ges

Pubblicata la revisione di un’ampia casistica di Tumori delle paratiroidi : E’ stata Pubblicata una revisione di 234 casi di cancro delle paratiroidi. Fra i risultati di tale analisi ci sono i frequenti errori nella diagnosi di questo tumore e l’evidenza che una rimozione radicale, come primo approccio, riduce le recidive e aumenta la sopravvivenza. Il cancro delle paratiroidi è uno dei tumori più rari e ha una prognosi relativamente poco grave. Infatti, la sopravvivenza a 5 e 10 anni, riportata nella letteratura ...

Tumori : al via la seconda edizione della campagna sul cancro al seno metastatico : Rompere il silenzio che circonda il tumore al seno metastatico e ribadire l’importanza di garantire a tutte le pazienti il diritto alla migliore qualità di vita possibile, l’accesso alle migliori terapie innovative oggi disponibili, la continuità o il reinserimento lavorativo. E’ l’obiettivo di ‘Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico‘, la campagna nazionale di sensibilizzazione che ...

Tumori : il 30% delle malate al seno sviluppa metastasi e il 10% ha già una forma avanzata : Il tumore al seno è la neoplasia più comune nelle donne con circa 1 milione 700 mila nuovi casi diagnosticati in tutto il mondo ogni anno. Nel 2015 sono stati stimati globalmente 560.000 decessi causati da tumore al seno, oltre il 90% dei quali è stato causato dalla diffusione della malattia alle altre parti del corpo. Fino al 30% delle donne con diagnosi iniziale di tumore al seno in stadio precoce potrà infatti sviluppare un tumore al seno ...

Tumori - terapia Gerson - dieta alcalina - pericolosità del microonde : cosa c’è di vero? : Tumori, come prevenirli? Molti sono i falsi miti e le fake news per quanto riguarda le cure dei Tumori e i rischi di ammalarsi. Da chi crede che il cancro sia il risultato di uno squilibrio metabolico o di un conflitto psichico a chi, invece, pensa che il rischio di cancro aumenta se si usa il forno a microonde. A fare chiarezza ci hanno pensato i ricercatori Airc, in occasione del World Cancer Day che si celebra il prossimo 4 febbraio. Troppe ...

Esami di Stato per abilitazione medica - l'errore grossolano del Miur : 'Tumori celebrali' : 'Tumori celebrali' . È una delle risposte multiple da scegliere alla domanda 'Sindromi paraneoplastiche sono più frequenti in...' nel quiz per gli Esami di Stato per l'abilitazione medica proposti dal ...

Leucemia - bimbo curato con la terapia genica : grande speranza per i Tumori del sangue Come funziona : Il piccolo affetto da Leucemia linfoblastica acuta è stato curato con cellule riprogrammate contro il tumore al Bambin Gesù di Roma

Tumori : sviluppato algoritmo che prevede il risultato del trapianto di fegato : sviluppato il primo algoritmo in grado di prevedere con precisione molto elevata (70%) il risultato di un trapianto di fegato dovuto ad un tumore. L’algoritmo, che si chiama Metroticket, e il suo applicativo informatico interamente “made in Italy”, è stato studiato ed elaborato dal Centro Trapianti dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e dell’Universita’ degli Studi di Milano insieme ai Centri trapianto ...