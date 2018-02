Trump | sarei entrato anche senza armi

Trump striglia May sulle trattative per la Brexit : 'Sarei stato più duro' Video : Intervistato dalla tv britannica Itv, il presidente americano #Donald Trump ha confermato di non essere un grande fan dell'#Unione Europea. Prima ha strigliato la collega #theresa may pur dicendo di provare rispetto nei suoi confronti sul modo in cui sta gestendo le trattative per la Brexit, poi ha accusato l'Ue di essere molto ingiusta in tema di commercio nei confronti degli Stati Uniti. Un atteggiamento diverso Il 24 giugno 2016, quando era ...