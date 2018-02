Trieste | arrestato il presidente di una comunità per minori “Ospiti maltrattati | ha

Trieste - arrestato il presidente di una comunità per minori : è accusato di molestie sui ragazzini : E' accusato di aver maltrattato i minorenni ospiti della comunità, con alcuni dei quali avrebbe anche tentato approcci sessuali. Ed è accusato, inoltre, di aver imposto, in alcuni casi, che venissero ...

Trieste - insegnante arrestato per molestie a studentessa : A scuola, dopo essersi offerto come 'modello' per il corso di parrucchiera, dapprima ha fatto apprezzamenti sull'aspetto fisico della studentessa appena diciottenne, poi sono cominciati commenti ...

Trieste - docente arrestato per violenza sessuale su una studentessa - : La ragazza, di 18 anni, frequenta un corso per parrucchiera in un istituto professionale. L'uomo si era offerto come "modello" per un'esercitazione, poi gli iniziali complimenti per l'aspetto fisico ...