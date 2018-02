Trentinalatte | torna italiana | Arborea raggiunge accordo con tedesca Livia 2

Trentinalatte : Alleanza Coop - orgoglio per marchio che torna Made in Italy : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – orgoglio e soddisfazione per un marchio che torna ‘Made in Italy’. A esprimerli è Alleanza Cooperative, commentando l’acquisizione di Trentinalatte da parte della Cooperativa sarda Latte Arborea. ‘In uno scenario in cui molto spesso brand anche prestigiosi del nostro agroalimentare vengono acquisiti da multinazionali e aziende straniere, l’acquisizione di oggi è sicuramente una ...