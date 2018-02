Treno Italo fermo a Orte | Sabina Guzzanti racconta la sua ' odissea' su Facebook

Sciopero treni febbraio - marzo 2018 : orari Trenitalia - Trenord e Italo NTV : Nuovo Sciopero dei treni di trenitalia previsto per il 25 febbraio 2018. Il mese in corso è stato particolarmente caldo per le proteste legate ai trasporti e non solo; mentre si attende con la manifestazione dei docenti a Roma, in merito allo Sciopero della scuola di venerdì 23 febbraio, lo stesso giorno incroceranno le braccia anche i lavoratori di Trenord. Domenica invece toccherà ai treni di trenitalia ma si tratta di uno Sciopero ...

Italo - il Treno diventa americano : venduto al fondo Gip per 2 - 5 miliardi : Ciao ciao Italo: il treno passa agli americani del fondo Global Infrastructure Partners . La società ha infatti accettato la nuova offerta da 1.940 miliardi ricevuta dal fondo Usa, Gip, per il 100% ...

Ragazzo attraversa i binari : muore travolto dal Treno Italo per Napoli : Una persona è deceduta questa sera dopo essere stata investita, pochi minuti prima delle 20, da un treno in transito alla stazione di Rifredi, a Firenze. Si tratterebbe di un giovane, probabilmente ...

Lunedì sciopero 8 ore dei lavoratori Ntv - a rischio gli ItaloTreno : Lunedì 29 gennaio i lavoratori di Ntv saranno in sciopero dalle 10 alle 18. "Alla base della protesta - ricordano i sindacati - il mancato rinnovo del contratto aziendale, scaduto da tempo, e il ...

Milano - doppio sciopero dei trasporti in arrivo : stop ai treni di Italo - si ferma anche Trenord : doppio sciopero dei trasporti in arrivo. A inaugurare la serie, lunedì 29 gennaio, saranno i lavoratori di Ntv, l'azienda che gestisce i convogli alta velocità Italo. Otto giorni dopo, invece, sarà la ...