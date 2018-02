Treni in tilt | arrivano i rimborsi

Neve a Roma - Treni in tilt : numerosi ritardi e cancellazioni - : La nevicata sulla Capitale ha causato molti disagi ai trasporti, in particolare alla circolazione ferroviaria. Il ritardo medio stimato da Fs è di 150 minuti, ma per alcuni convogli dell'alta velocità ...

Neve a Roma - Treni in tilt : numerosi ritardi e cancellazioni : Neve a Roma, treni in tilt: numerosi ritardi e cancellazioni La nevicata sulla Capitale ha causato molti disagi ai trasporti, in particolare alla circolazione ferroviaria. Il ritardo medio stimato da Fs è di 150 minuti, ma per alcuni convogli dell'alta velocità è arrivato a 7 ore. Cancellati gli Intercity da e per la ...

Roma in tilt per neve e alberi caduti. Odissea Treni : "Ritardi fino a 7 ore" - da FS rimborsi per i pendolari : La neve a Roma ha lasciato una città completamente in tilt, soprattutto per quanto riguarda la circolazione ferroviaria sia interna che esterna alla Capitale: il Gruppo FS ha già...

Roma in tilt per neve e alberi caduti. Odissea Treni. Fs : "Rimborsi per i ritardi superiori alle 3 ore" : La neve a Roma ha lasciato una città completamente in tilt, soprattutto per quanto riguarda la circolazione ferroviaria sia interna che esterna alla Capitale: il Gruppo FS ha già...

Neve a Roma - alberi caduti e Treni in tilt : annunciati i rimborsi per i pendolari : La Neve a Roma ha lasciato una città completamente in tilt, soprattutto per quanto riguarda la circolazione ferroviaria sia interna che esterna alla Capitale: il Gruppo FS ha già...

Neve a Roma. Alberi caduti e ferrovie in tilt : Treni cancellati o in ritardo : La Neve a Roma ha lasciato una città completamente in tilt. Con la soppressione, già annunciata ieri, di molte corse dei bus, i maggiori disagi si sono registrati nella circolazione...

Linea elettrica in tilt - ritardi per i Treni Alta velocità Roma-Firenze : Firenze, 14 febbraio 2018 - Un guasto alla Linea di alimentazione elettrica dei treni tra Civitella d'Agliano e Orte ha causato dalle 9.20 di questa mattina forti ritardi nella tratta Alta velocità ...

Voghera. Circolazione Treni in tilt : disagi per pendolari : Ripercussioni sul transito dei treni a seguito di un furto di rame messo a segno lunedì sera vicino alla stazione

Maltempo - la tempesta Friederike flagella il nord Europa : 6 morti. Treni fermi in Belgio e Germania. Aerei in tilt : Venti fino a 140 km/h. tempesta su Amsterdam, sospesi tutti i voli. Una vittima in Germania e tre nei Paesi Bassi

Maltempo - la tempesta “Friederike” investe il Nord Europa : 2 morti in Olanda - voli e Treni in tilt : Almeno due persone hanno perso la vita in Olanda a causa della violenta tempesta “Friederike” che sta investendo in queste ore il Nord Europa. La prima vittima un 62enne colpito sul volto dal ramo di un albero nella provincia di Overijssel, nell’est dell’Olanda. La seconda vittime è un altro 62enne, caduto da un’altezza di diversi metri nella città di Vuren, probabilmente a causa del vento. Il Nord Europa nella ...

Cadono alberi per il vento forte : due morti. Attimi di paura anche in centro a Roma. Il maltempo manda i Treni in tilt : Un anziano di 60 anni residente a a Lusiana, uno dei comuni dell'Altopiano di Asiago (Vicenza), è morto dopo essere stato travolto da un tronco di grosso fusto, che l'ha colpito in...

Cadono alberi per il vento forte : un morto a Vicenza. Attimi di paura a Roma : un ferito. Il maltempo manda i Treni in tilt : Un anziano di 60 anni residente a a Lusiana, uno dei comuni dell'Altopiano di Asiago (Vicenza), è morto dopo essere stato travolto da un tronco di grosso fusto, che l'ha colpito in...

Roma - cadono alberi per il vento forte : attimi di paura a Prati : un ferito. Il maltempo manda i Treni in tilt Foto : Strage di alberi a Roma, e un tronco finito su un'auto ha ferito un uomo. Gli ultimi casi sono avvenuti nella giornata di oggi nel quartiere Aventino, ad Acilia dove il conducente di un'auto...

Roma - cadono alberi per il vento forte : attimi di paura a Prati : un ferito. Il maltempo manda i Treni in tilt : Strage di alberi a Roma, e un tronco finito su un'auto ha ferito un uomo. Gli ultimi casi sono avvenuti nella giornata di oggi nel quartiere Aventino, ad Acilia dove il conducente di un'auto...