Tregua in Siria mai cominciata Su Ghouta bombe al cloro

Siria - Iran : onoriamo Tregua - no a Ghouta : 19.56 L'Iran rispetterà il cessate il fuoco in Siria, secondo quanto previsto dalla risoluzione Onu, insieme a Damasco. Lo annuncia il capo di Stato maggiore Iraniano. Precisa però che "continuerà" l' offensiva nella Ghouta orientale, alle porte di Damasco. Dalla tregua sono infatti esclusi i sobborghi di Damasco,in mano ai terroristi. La Turchia, da parte sua,afferma che la risoluzione "non avrà impatti sull'offensiva turca ad Afrin",nel nord ...

Siria : Turchia - Tregua non include Afrin : ROMA, 25 FEB - La risoluzione Onu per la tregua in Siria "non avrà impatti sull'offensiva turca ad Afrin", nel nord del Paese. Lo ha detto il vicepremier turco Bekir Bozdag citato dall'agenzia Anadolu.

Siria : Turchia - la Tregua Onu non include Afrin : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria : Putin-Macron-Merkel - sforzi per applicare Tregua : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

La Turchia appoggia la risoluzione ONU per la Tregua in Siria - : "Accogliamo con favore la risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in risposta al peggioramento della situazione umanitaria in tutta la Siria, in particolare nella parte ...

Raid in Siria - violata la Tregua. L'appello del Papa : "Guerra disumana - fermate la violenza" : Nonostante la risoluzione Onu, Assad ordina nuovi bombardamenti facendo salire ancora il drammatico bilancio di sangue nella regione della Ghouta. L'Iran, alleato di Damasco: "L'offensiva continua". Interviene anche la Turchia: "Fuori dalla tregua anche Afrin"

Siria - violata Tregua Onu : bombe su Ghouta. Ong : altri 7 morti | : Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, il regime ha bombardato la roccaforte dei ribelli vicino Damasco. La risoluzione prevedeva "almeno 30 giorni" di stop per motivi umanitari. Iran: ...

Raid in Siria - violata la Tregua. L'appello del Papa : "Guerra disumana - fermate la violenza" : Nonostante la risoluzione Onu, Assad ordina nuovi bombardamenti facendo salire ancora il drammatico bilancio di sangue nella regione della Ghouta. Francesco: "Il conflitto si è intensificato, sia dato accesso agli aiuti umanitari"

Siria : nuovi raid aerei su Ghuta nonostante la Tregua : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - Ong : 'Tregua violata - bombe su Ghouta. Almeno 7 morti' - Il Papa : 'Basta violenza' : Il grido del Santo Padre - "Cessi subito la violenza in Siria", è l'esortazione di Francesco per un Paese "in cui la guerra si è intensificata". Il Papa chiede che "sia dato accesso agli aiuti ...

Il Papa chiede il rispetto della Tregua in Siria - ma cita solo il Goutha orientale e non Afrin : Ieri sera il cardinale Pietro Parolin, davanti al Colosseo illuminato di rosso per ricordare i cristiani di tutto il mondo perseguitati, ha detto che il Vaticano sta appoggiando la tregua umanitaria ...

Siria : nessuna vittima da sì a Tregua : ANSA, - BEIRUT, 25 FEB - Non si segnalano vittime in Siria da quando, ieri sera, è stata adottata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu una risoluzione per una tregua umanitaria di 30 giorni. Lo segnala ...

Siria senza Tregua. Non regge l'intesa Onu - appello del Papa : La tregua approvata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu è durata poche ore: secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, questa mattina il regime Siriano ha nuovamente attaccato la Ghouta orientale, roccaforte dei ribelli alle porte di Damasco. È stata bombardata due volte Chifouniya, una località alla periferia di Duma. Un corrispondente della France Press ha riferito di raid aerei e fuoco di artiglieria.Il Consiglio ...

'Tregua già violata' - nuovi raid in Siria : Damasco, 25 feb. , AdnKronos/Dpa, Non si fermano raid e combattimenti in Siria all'indomani del voto unanime al Consiglio di Sicurezza dell'Onu che richiede una tregua umanitaria di almeno 30 giorni. ...