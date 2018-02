Tre cose che mancano a Samsung Galaxy S9 e S9 Plus | qualche perplessità

Il bacio - gli ori - le cheerleader e le alTre cose che ricorderemo delle olimpiadi invernali : Sport? Ma volete scherzare? È questione politica e sociale l’Olimpiade. Sempre. Ancora di più lo è stata quella di Pyeongchang chiusa domenica da una cerimonia che passa il testimone a Pechino. La capitale cinese ospita i prossimi giochi invernali fra quattro anni e anche quelli estivi saranno in Oriente, a Tokyo nel 2020. Nessun luogo come la Corea però poteva avere un significato politico così importante: i giochi sono stati fatti a pochi ...

Elezioni - Berlusconi : “Alfano fingeva di tifare Milan ma è juventino”. Lui : “Falso. PoTrei dire mille cose ma starò zitto” : Il leader accusa l’ex pupillo di essersi finto tifoso del Milan quando invece era juventino. L’ex delfino nega e lancia un messaggio: nonostante gli attacchi continuerà a stare zitto sugli anni trascorsi alla corte di Arcore. È di nuovo scontro tra Silvio Berlusconi e Angelino Alfano. L’ex premier ha tirato in ballo il suo ex ministro della giustizia – poi nominato al vertice del Pdl – durante una manifestazione di ...

DIRETTA / Casertana Cosenza (risultato live 1-0) sTreaming video e tv : Alfageme in rete! : DIRETTA Casertana-Cosenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C che vede di fronte due squadre in piena salute.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 17:25:00 GMT)

“Io gay? La verità è che…”. E Gabriel Garko spiffera tutto. La voce nell’ambiente corre veloce - ma lui non si scompone per nulla e con esTrema tranquillità dice come stanno davvero le cose : Gabriel Garko omosessuale? Ancora una volta gli viene posta questa domanda e l’attore non la elude e risponde in modo molto puntuale, anche perché a fargliela stavolta è direttamente il portale Gay.it. Garko piace tanto al mondo gay soltanto grazie alla sua bellezza? E lui replica: “Dici? Non ne sono poi così convinto. Ad ogni modo, l’idea di piacere anche agli uomini, però, non mi disturba affatto. Sono, almeno per quel che mi dicono, un ...

Un paese senza leader (e tante alTre cose) : Lascia una sensazione amara la lettura di "Un paese senza leader", Longanesi, il libro del direttore del Corriere della sera, Luciano Fontana. L'assunto del titolo ne esce preoccupantemente rafforzato e l'auspicio alla responsabilità con il quale si chiude sembra quasi una dichiarazione di resa. Sollecitare gli attori della politica italiana populisti, ex comunisti sinistrati, liberisti, leghisti e cespugli di questo e quello a scegliere, ...

Tre cose da fare con Huawei P10 prima di mandarlo in assistenza per la fotocamera : Una delle certezze maturate in questo 2018 in ambito smartphone Android si riferisce senza ombra di dubbio al fatto che per risolvere i problemi di messa a fuoco della fotocamera per Huawei P10 sia necessario ricorrere all'assistenza. Nessun aggiornamento software, nemmeno Android Oreo, metterà fine da solo alla questione di cui tanto si discute in questo periodo, ragion per cui meglio mettersi l'anima in pace e contattare lo store presso il ...

DIRETTA / Cosenza Reggina (risultato live 1-1) sTreaming video e tv : Pareggia Hadziosmanovic con un eurogol : DIRETTA Cosenza-Reggina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Derby calabrese sempre interessante da seguire per il blasone delle due squadre.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 22:17:00 GMT)

Spazio - l’astronauta Paolo Nespoli : “Facciamo cose fuori dal mondo per spingere olTre la nostra conoscenza” : “Sono un terrestre e assieme lassù, sulla Stazione Spaziale Internazionale, diventiamo esseri umani che lavorano per proiettare gli altri verso il futuro. Facciamo cose fuori dal mondo per spingere oltre la nostra conoscenza“: lo ha dichiarato l’astronauta italiano ESA Paolo Nespoli in occasione della presentazione a Roma di “Expedition“, il docufilm incentrato sulla preparazione per la missione VITA ...

Tre cose da sapere sui problemi Huawei P10 Lite riguardanti audio e vivavoce : Ci sono diversi aspetti da prendere in esame per quanto riguarda alcune anomalie che sono state registrate in queste settimane con Huawei P10 Lite. Lo smartphone Android risulta essere estremamente diffuso qui in Italia e come potrete immaginare il successo ottenuto lo espone anche ad un numero superiore di segnalazioni, in riferimento a criticità e problemi più o meno seri che si spera possano essere affrontanti tempestivamente. Dopo avervi ...

“Ti aspetto”. Isola - Francesco Monte getta il cuore olTre l’ostacolo e si dichiara a Paola. Lei - però - sembra infastidita e - dopo quella frase d’amore - diventa di ghiaccio. Non le interessa nulla di lui? È Madre Natura a svelare ai naufraghi come stanno le cose tra lei e l’ex di Chechu : È già diverso tempo che Francesco Monte ha lasciato l’Isola dei Famosi eppure non si è mai smesso di parlare di lui. Beh, diciamolo, il motivo che l’ha spinto ad abbandonare il gioco è piuttosto clamoroso e quindi il fuoco ancora non si è spento. Lo sapete come è andata, vero? Eva Henger, una volta tornata in Italia, ha accusato Francesco Monte di aver acquistato e consumato della droga in Honduras. l’ex tronista, dal canto suo, ha sempre negato ...

CosTretta ad abortire dopo relazione con un prete?/ Il presunto scandalo scuote Cosenza (Le Iene) : Costretta ad abortire dopo relazione con un prete? Il presunto scandalo che scuote Cosenza a Le Iene. Oggi in onda il servizio di Valeria Castellano, aggredita con l'operatrice(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 18:56:00 GMT)