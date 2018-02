Travolto dal fiume in piena | muore escursionista in Sardegna

Maltempo in Sardegna - uomo Travolto e ucciso dalla piena : Il rio si è ingrandito senza preavviso, e in pochi istanti non hanno più visto il loro amico. E' morto un uomo di Ghilarza esperto di torrentismo, Gianni Manca, 52 anni, che era...

Sassuolo Travolto dalla Lazio - Berardi si fa cacciare : Milinkovi-Savic e Immobile stendono i neroverdi. Rosso diretto per l'attaccante per un calcione a Radu

Gstaad - BE - : uomo Travolto da valanga morto in ospedale

Giovane Travolto dal treno alla stazione di Finale Ligure : prende quota l'ipotesi della disgrazia : Proseguono le indagini relative alla morte di Stefano Massirio, il 21enne investito da un treno merci lo scorso sabato , intorno alle ore 4.30, alla stazione ferroviaria di Finale Ligure. In queste ...

Rifiuti e tangenti - si dimette Di Domenico - Travolto dallo scandalo Fanpage : Il consigliere delegato della Sma Campania Lorenzo Di Domenico , finito in una videoinchiesta di Fanpage su Rifiuti, appalti e politica, ha presentato le dimissioni irrevocabili dall'incarico all'...

Scandali sulle molestie sessuali : Travolto anche il mondo delle Ong : Nel 2010 il terremoto devastò Haiti. Partì la consueta raccolta fondi. Partirono gli uomini delle Ong. Ma non tutti avevano le stesse intenzioni. Alcuni membri della Oxfam, racconta il Times, organizzavano festini con giovani prostitute, alcune delle quali forse minorenni, in case e hotel, approfittando della povertà di un Paese devastato. Secondo il Guardian, la stessa cosa sarebbe avvenuta quattro anni prima in Ciad. Una pratica che non ...

“La droga? Deve farsi curare!”. Canna-gate all’Isola - arriva l’affondo di Cecilia. La reazione della ex di Francesco Monte sullo scandalo che ha Travolto il reality sarà una sorpresa per molti : Il Canna-gate all’Isola dei Famosi continua a far discutere. Alessia Marcuzzi, nell’ultima diretta, ha ribadito che “sono state due settimane burrascose ma siamo un programma di intrattenimento e non di giornalismo, vogliamo divertirci”, probabilmente con l’intenzione di archiviare, almeno per qualche ora, il caso che ha visto e che vede protagonisti Eva Henger e Francesco Monte, ma ‘fuori’, nei salotti ...

In Sudafrica cade Zuma - si dimette Travolto dagli scandali

Sudafrica. Zuma - Travolto dagli scandali - si dimette : Il suo partito, l'African National Congress, lo ha abbandonato. Al suo posto arriva il vice Ramaphosa

“Non voleva più vivere” - morte Michele Scarponi - è un dramma senza fine. La notizia diffusa oggi a 10 mesi dall’incidente che costò la vita al ciclista - Travolto da un’ auto mentre si stava allenando per il Giro d’Italia : Un sabato mattina di aprile dello scorso anno. Due colpi di pedale per trovare la condizione prima del Giro d’Italia che avrebbe dovuto correre da capitano. Poi il destino si è messo di mezzo spezzando la vita di Michele Scarponi. Un impatto tremendo contro un furgoncino alla guida del quale c’era Giuseppe Giacconi, 58 anni, piastrellista molto noto a Filottrano, piccola cittadina in provincia di Ancona che ieri lo ha raggiunto. L’uomo è ...

Travolto e ucciso dal metrò linea 1 a Materdei : sospesa la circolazione : Chiusa la linea 1 del metrò per l'investimento di una persona, travolta e uccisa dal treno alla stazione di Materdei. Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto ed...

Ragazzo attraversa i binari : muore Travolto dal treno Italo per Napoli : Una persona è deceduta questa sera dopo essere stata investita, pochi minuti prima delle 20, da un treno in transito alla stazione di Rifredi, a Firenze. Si tratterebbe di un giovane, probabilmente ...