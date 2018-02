Trattamenti spa e coccole benessere women only

vanityfair

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Tra consegne al lavoro, commissioni varie, famiglia e animali cui stare dietro, è facile scordarsi di noi, delle nostre esigenze e del nostro, destinati a passare sempre in secondo piano. Perchè, allora, non approfittare dell‘8 marzo, Festa delle donne, per regalarsi una giornata in spa, ritagliandosi una meritata parentesi ad azione anti stress? Da fare in coppia con amica del cuore, mamma, sorella, o anche felicemente da sola, un “wellness day” in spa può fare miracoli per corpo e mente, regalandoci non solo una pelle splendente, ma alleviando anche i classici sintomi da iper lavoro (alzi la mano chi non ne ha almeno alcuni, leggi alla voce arretrati di sonno, fatica a concentrarsi, fame nervosa, pelle sensibile).LEGGI ANCHELanserhof Tegernsee, World's Best Medical SPA per il terzo anno consecutivocorpo Qualche consiglio per orientarsi ...