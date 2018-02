Tra bora «scura» e buriana | le parole per spiegare l' ondata di gelo

Allerta Meteo - Tra poche ore irrompe il Burian : FOCUS su Domenica 25 Febbraio – Attenzione alla Bora - sarà impetuosa. Clamoroso shock termico e BLIZZARD di NEVE : 1/8 ...

Ambiente : Tra gli “Alfieri della Repubblica” anche collaboratori del WWF - “una luce di speranza per il futuro” : “Siamo orgogliosi che tra gli “Alfieri della Repubblica” premiati dal Presidente Mattarella ci siano tanti giovani e giovanissimi che collaborano con il WWF”. Lo ha dichiarato la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi che aggiunge: “L’impegno delle nuove generazioni della difesa della natura d’Italia accende una luce di speranza per il futuro”. “Mi congratulo quindi con Francesco Barberini, che ad appena 10 anni è già un valente ...

Maltempo - ciclone in Transito sull’Italia : bora impetuosa - maltempo e nevicate - il punto della situazione : Aspettando il gelido Burian in arrivo dalla serata di Domenica, il maltempo inizia a colpire l’Italia con la risalita di perturbazioni Afro/Mediterranee che alimentano forte maltempo e copiose nevicate fin a bassa quota al Centro/Nord. Nelle prossime ore al Sud è atteso forte maltempo con piogge torrenziali e abbondanti nevicate sui rilievi appenninici, anche se soltanto ad alta quota, mentre al Nord nevicherà fin in pianura: si tratta di ...

Alexia/ E la morte del padre - una Tragedia che ha elaborato con molta fatica ('90 Special) : Alexia, torna in televisione un vero e proprio fenomeno degli anni novanta. La cantante infatti ha fatto ballare tutti con i suoi divertenti brani musicali. ('90 Special)(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 09:50:00 GMT)

Collaborazione Tra Soprintendenza e il Nucleo Carabinieri TPC per la tutela del territorio : L'Aquila - Grazie alla preziosa disponibilità dei Carabinieri del Nucleo tutela Patrimonio Culturale di Ancona, dai mesi scorsi si è avviata una importante Collaborazione con la Soprintendenza per L'Aquila e cratere, basata sul confronto e la condivisione delle azioni di controllo e tutela del territorio, anche tramite campagne di sorvolo e ricognizioni fotografiche. L'ampia documentazione fotografica raccolta nel primo ...

Collaborazione Tra la polizia di Asti e quella di Napoli : arrestato truffatore : Cronaca La polizia di Asti in Collaborazione con quella di Napoli ha assicurato alla giustizia Carlo Ioime, 30 anni, napoletano truffatore pregiudicato in trasferta ad Asti ed a Chieri. L'uomo si ...

Prysmian e Microsoft avviano collaborazione per Trasformazione digitale : Teleborsa, - Prysmian Group ha avviato una collaborazione con Microsoft per un progetto di trasformazione digitale a 360° in una logica Cloud-First . Fulcro di questo percorso d'innovazione è lo smart ...

Puglia e Lombardia insieme nel Turismo : una collaborazione innovativa per aumentare l’atTrattività : Regione Lombardia e Regione Puglia insieme nel Turismo. Alla Bit 2018 si avvia concretamente la collaborazione tra le due regioni per un programma di sviluppo comune dell’attrattività delle due destinazioni turistiche da realizzare nei prossimi due anni. Tra gli obiettivi di questo accordo decisamente innovativo, la promozione nazionale e internazionale delle due destinazioni, l’aumento e la destagionalizzazione dei flussi turistici, la ...

Ecco come è nata la collaborazione Tra Miyamoto e Illumination per la creazione del film di Mario : Miyamoto è uno dei designer leggendari dei giochi di Mario, e ora sappiamo tutti come sia in cantiere una nuova trasposizione cinematografica da parte di Illumination, studio d'animazione famoso per successi quali Cattivissimo Me e I Minions.come riporta Venturebeat, Miyamoto ha spiegato in un Q&A come è nata la collaborazione con lo studio d'animazione e qual'è il suo coinvolgimento nel progetto:"Ho preso in considerazione un film ...

Roma - scoperto laboratorio droga in villa : sequesTrati 3 - 5 kg cocaina : Roma, 8 feb. , askanews, Seguendo gli spostamenti di una persona vicina al mondo degli stupefacenti, dal quartiere di Tor Bella Monaca, i Carabinieri della Compagnia di Frascati sono giunti a Fiano ...

Schemi da importare/ Collaborazione Tra opposti - necessità che diventa virtù : Da molti auspicata, come tutti i desideri tanto agognati la Grande Coalizione non era affatto scontata. E ora invece è , quasi, certa. Se infatti il referendum tra gli iscritti socialisti potrebbe ...

UNIPV : I Leaders enTrano nei laboratori scientifici e fanno un esperimento sul proprio DNA : Che cosa succede in un laboratorio di ricerca? Che cosa fanno i ricercatori in camice bianco? Perché è importante fare ricerca, essere curiosi e continuare a porsi domande? L’iniziativa “BioLeaders: investire in cono-SCIENZA”, ideata e realizzata dal “Dipartimento di Biologia e Biotecnologie” dell’Università di Pavia, vuole rispondere a queste domande in modo semplice ed efficace. «Crediamo sia fondamentale – spiegano gli organizzatori ...

'Gesù ci manda Tra la gente - non in laboratorio' - il Papa all'Angelus - : Roma, 4 feb. , askanews, 'E' una umanità solcata da sofferenze, fatiche e problemi' quella che incontra Gesù nel Vangelo, 'non andava in laboratorio ma tra la gente. E tale povera umanità è diretta l'...