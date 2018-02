The Walking Dead 8 torna su Fox con la morte di Carl e la trasformazione di Morgan

The Walking Dead 8/ Anticipazioni del 26 febbraio : Carl verso la morte certa... : The Walking Dead 8, Anticipazioni del 26 febbraio 2018, in prima Tv assoluta su Fox. Ezekiel è nelle mani dei Saviors, Rick giura vendetta contro Negan. (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 06:30:00 GMT)

The Walking Dead 8×10 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : The Walking Dead 8×10 The Lost and the Plunderers andrà in onda sull’emittente americana AMC domenica 4 marzo 2018. Come sempre, vedremo la puntata doppiata in italiano il giorno seguente su Fox Italia. Quindi lunedì 5 marzo nel canale Sky potremo vedere l’episodio doppiato. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER SCOPRI TUTTO SU #THEWalkingDead8 The Walking Dead ...

Come guardare The Walking Dead 8×09 in tv e streaming : date e orari programmazione italiana e Usa : Come guardare The Walking Dead 8x09, questo è quello che tutti si chiedono in queste ore. Dopo quasi due mesi e mezzo d'attesa fatti di spoiler, congetture e pronostici, finalmente è arrivato il momento di mettersi comodi, preparare i fazzoletti e aspettare la messa in onda della midseason première dell'ottava stagione di The Walking Dead. Fin qui tutto normale se non fosse che quello che andrà in onda questa sera negli Usa e domani in Italia ...

Video di Andrew Lincoln di The Walking Dead : una canzone per l’addio a Chandler Riggs : Inizia ufficialmente con il Video di Andrew Lincoln di The Walking Dead il fine settimana più triste della storia per i fan della serie apocalittica di AMC. L'attore che presta il volto a Rick Grimes ormai da oltre 8 anni ha preferito dire addio al suo figlio televisivo con un messaggio tutto suo e che lascia trapelare il forte legame che stagione dopo stagione si è creato tra i due. I due hanno condiviso molte scene insieme soprattutto ...

Il boss di The Walking Dead Scott M. Gimple definisce la morte di Carl una “tragedia incredibile” : Con la première invernale di The Walking Dead 8, che andrà in onda domenica 25 febbraio negli Stati Uniti, daremo ufficialmente l'addio a Carl Grimes: il personaggio di Chandler Riggs, come confermato più volte nel corso della pausa tra gli episodi di questa ottava stagione della serie, uscirà definitivamente di scena. E, se i fan non riescono ancora a rassegnarsi alla sua perdita, lo stesso vale per l'uomo che ha preso questa decisione: Scott ...

Lauren Cohan lascia The Walking Dead? Arriva la firma per un nuovo pilot ABC : Lauren Cohan lascia The Walking Dead? Il dubbio continua a serpeggiare tra i fan e il pubblico della serie sempre più convinto di dover fare a meno della dolce Maggie Greene nella nona stagione. Per chi segue la serie questa non sembra proprio una possibilità visto che Maggie è da sempre ritenuta una vera e propria leader degna di essere l'erede di Rick soprattutto dopo questa sanguinosa guerra con Negan. Dall'altra parte abbiamo la questione ...

In The Walking Dead 8 tutta la verità su Negan : la questione “cognome” irrita i fan : Manca davvero poco al ritorno di The Walking Dead 8 e mentre è ormai certa la dipartita di Carl (Chandler Riggs) non sappiamo ancora quale sarà il futuro di Negan nella serie. Quello che è certo è che lo scontro finale (si spera) sia ormai alle porte così come il temuto faccia a faccia con Rick, cosa succederà a quel punto? Proprio questa domanda mette in crisi i fan e tutti coloro che passano il loro tempo a fare congetture su quello che ...

Il viaggio di Carl in The Walking Dead : uno struggente promo per l’addio del giovane protagonista : Il percorso di Carl in The Walking Dead è quasi finito e AMC ha rilasciato un nuovo trailer che ne ripercorre le tappe più importanti dalla fuga con la madre all'incontro con il padre e fino al fatidico morso che ne ha segnato l'uscita di scena. Un nuovo promo, intitolato "Carl's Journey", è stato rilasciato qualche ora fa dalla rete in vista della messa in onda di domenica sera (negli Usa), della midseason première in cui il pubblico dirà ...

Daryl e Dwight alleati in The Walking Dead 8? Le parole di Norman Reedus sono chiare : Due facce di una stessa medaglia? In un certo sì, Daryl e Dwight in The Walking Dead 8 hanno perso molto ma hanno reagito in modo diverso forse proprio grazie a tutto quello che hanno avuto intorno e alle persone che hanno incontrato. Daryl ha rischiato di diventare come Dwight e, forse, quest'ultimo ha fatto il contrario, ma i due troveranno mai un punto di incontro per essere amici o, semplicemente, alleati? The Walking Dead 8 torna ...

The Walking Dead 9 sotto la neve? Il basso budget rende la cosa complicata : le parole di Robert Kirkman : The Walking Dead 9 sotto la neve? I fan della serie e, soprattutto, dei fumetti sanno bene che i sopravvissuti hanno affrontato anche quello e che gli zombie si comportano in modo "anomalo" sotto la neve restando quasi ibernati per poi tornare "vivi", ma avremo mai modo di vedere tutto questo in tv? Sembra proprio che la neve in The Walking Dead 9 sia destinata a rimanere un'utopia, almeno se parliamo di quella reale. A rispondere al quesito ...

Gli ultimi episodi di The Walking Dead 8 tra scoperte sconvolgenti - stranieri e la grande guerra : le sinossi e i titoli : Penultimo lunedì senza gli ultimi episodi di The Walking Dead 8. La serie tv AMC ormai sta per tornare e se domenica 25 febbraio toccherà al pubblico americano guardare la midseason première e dire addio a Carl, lunedì 26 febbraio toccherà al pubblico italiano e agli abbonati Sky. Gli ultimi episodi di The Walking Dead 8 non sono come li immaginavamo, almeno non secondo quanto possiamo leggere dalle sinossi ufficiali che, ancora una volta, ...

Jadis sola in The Walking Dead 8? La disfatta della discarica nel nuovo promo : Sono davvero tanti gli spunti e gli indizi che vengono fuori dal nuovo promo di The Walking Dead 8 e alcuni di questi riguardano proprio la discarica e Jadis. Per ben due volte ha detto "no" a modo suo a Rick e per ben due volte lo sceriffo ha incassato il colpo ma, a quanto pare, dopo la morte di Carl, sarà proprio lui a tornare alla discarica, perché? Prima della pausa, Jadis aveva lasciato Rick davanti al Santuario per poi tornare alla ...

Il poster di The Walking Dead 8 la notte del Super Bowl 2018 : #TeamNegan Vs #TeamRick : Non c'è stato un trailer da mozzare il fiato nella notte del Super Bowl 2018 ma il poster di The Walking Dead 8 è stato sicuramente altrettanto eloquente. Mancano ormai pochi giorni al ritorno della serie sia negli Usa che in Italia, su Fox di Sky, e questo significa non solo che il pubblico si ritroverà ad affrontare uno degli episodi più forti e sconvolgenti di sempre (secondo Greg Nicotero) ma anche la morte di Carl, lo struggente addio a ...

Lauren Cohan lascia The Walking Dead? Le lacrime di Enid e la richiesta di parità di retribuzione tra gli indizi : Colpo di scena annunciato o pettegolezzi senza senso? Lauren Cohan lascia The Walking Dead. Questo è il presunto scoop del momento che sta circolando sui social e su alcuni siti specializzati. Tutto è nato dal fatto che, proprio in queste ore, è stata stilata una sorta di classifica degli attori e delle attrici più richieste per i nuovi pilot e progetti per la prossima stagione telefilmica e sembra proprio che ai primi posti c'è proprio ...