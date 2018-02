The Walking Dead 8 Anticipazioni prossima puntata | 5 marzo | Negan dichiara guerra!

Rick riparte dalla discarica in The Walking Dead 8 : anticipazioni e promo episodio del 5 marzo : Dopo la rocambolesca (ma un po' deludente) midseason première di The Walking Dead 8, per Rick e Michonne è arrivato il momento di dire addio a Carl e guardare avanti per assicurare alla loro gente un mondo migliore. Questa è la promessa che lo sceriffo ha fatto a suo figlio e sembra che per mantenerla dovrà ripartire proprio da Jadis e gli uomini della discarica. Nei giorni scorsi si è parlato molto di quello che succederà in questa seconda ...

Carl Grimes è morto/ Chi ha ucciso il figlio di Rick? Il giovane si sparerà! (The Walking Dead 8) : La morte di Carl Grimes chiude una parentesi storica di The Walking Dead 8: ecco le parole commoventi di Andrew Lincoln per il figlio "televisivo" Chandler Riggs. (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 20:43:00 GMT)

La morte di Rick in The Walking Dead 8×09? La strana sequenza impensierisce i fan : Il pubblico assisterà anche alla morte di Rick in The Walking Dead 8x09? Chi ha visto l'episodio questa notte non riesce davvero a pensare ad altro. Tutti sapevano che Carl sarebbe morto proprio in questa midseason première ma nessuno si aspettava che alcune delle scene più importanti potevano essere legate ad una serie di flashforward. In un primo momento abbiamo visto Carl raccontare al padre quale sarebbe stato il suo futuro ideale ma a ...

La prima scena del nuovo episodio di 'The Walking Dead 8' : Torna in onda su Fox il 26 febbraio la seconda e ultima parte dell'ottava stagione di The Walking Dead , in cui , a meno di clamorose sorprese, si consumerà lo scontro finale fra Rick e Negan.

Chi ha ucciso Carl in The Walking Dead 8? Chandler Riggs : “Un ultimo atto di compassione” : Mancano poche ore alla messa in onda e sicuramente il primo pensiero dei fan della serie è: chi ha ucciso Carl in The Walking Dead 8? Chi ha seguito la serie sa bene che in questo momento non conta tanto sapere quando e come il giovane Grimes è stato morso ma chi gli ha evitato di diventare uno zombie. L'episodio 8x09 dal titolo Honor ci regala una doppia visione del momento o, meglio, il modo di conoscere chi ha ucciso Carl in The Walking ...

The Walking Dead 8 torna su Fox con la morte di Carl e la trasformazione di Morgan : anticipazioni 26 febbraio : Sarà un lunedì degno di rimanere nella storia per i fan di The Walking Dead 8. La serie torna finalmente in onda anche in Italia a poche ore dalla sconvolgente notte americana. Chi ha seguito l'episodio 8x09 dal titolo "Honor" in diretta ha già pianto lacrime amare ma ha avuto modo di conoscere un nuovo Morgan, ormai nuovamente al limite della follia. Un episodio a dir poco stupendo ci ha regalato un intreccio drammatico proprio nei suoi ...

The Walking Dead 8/ Anticipazioni del 26 febbraio : Carl verso la morte certa... : The Walking Dead 8, Anticipazioni del 26 febbraio 2018, in prima Tv assoluta su Fox. Ezekiel è nelle mani dei Saviors, Rick giura vendetta contro Negan. (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 06:30:00 GMT)

The Walking Dead 8×10 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : The Walking Dead 8×10 The Lost and the Plunderers andrà in onda sull’emittente americana AMC domenica 4 marzo 2018. Come sempre, vedremo la puntata doppiata in italiano il giorno seguente su Fox Italia. Quindi lunedì 5 marzo nel canale Sky potremo vedere l’episodio doppiato. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER SCOPRI TUTTO SU #THEWalkingDead8 The Walking Dead ...

Come guardare The Walking Dead 8×09 in tv e streaming : date e orari programmazione italiana e Usa : Come guardare The Walking Dead 8x09, questo è quello che tutti si chiedono in queste ore. Dopo quasi due mesi e mezzo d'attesa fatti di spoiler, congetture e pronostici, finalmente è arrivato il momento di mettersi comodi, preparare i fazzoletti e aspettare la messa in onda della midseason première dell'ottava stagione di The Walking Dead. Fin qui tutto normale se non fosse che quello che andrà in onda questa sera negli Usa e domani in Italia ...

Video di Andrew Lincoln di The Walking Dead : una canzone per l’addio a Chandler Riggs : Inizia ufficialmente con il Video di Andrew Lincoln di The Walking Dead il fine settimana più triste della storia per i fan della serie apocalittica di AMC. L'attore che presta il volto a Rick Grimes ormai da oltre 8 anni ha preferito dire addio al suo figlio televisivo con un messaggio tutto suo e che lascia trapelare il forte legame che stagione dopo stagione si è creato tra i due. I due hanno condiviso molte scene insieme soprattutto ...

Il boss di The Walking Dead Scott M. Gimple definisce la morte di Carl una “tragedia incredibile” : Con la première invernale di The Walking Dead 8, che andrà in onda domenica 25 febbraio negli Stati Uniti, daremo ufficialmente l'addio a Carl Grimes: il personaggio di Chandler Riggs, come confermato più volte nel corso della pausa tra gli episodi di questa ottava stagione della serie, uscirà definitivamente di scena. E, se i fan non riescono ancora a rassegnarsi alla sua perdita, lo stesso vale per l'uomo che ha preso questa decisione: Scott ...

Lauren Cohan lascia The Walking Dead? Arriva la firma per un nuovo pilot ABC : Lauren Cohan lascia The Walking Dead? Il dubbio continua a serpeggiare tra i fan e il pubblico della serie sempre più convinto di dover fare a meno della dolce Maggie Greene nella nona stagione. Per chi segue la serie questa non sembra proprio una possibilità visto che Maggie è da sempre ritenuta una vera e propria leader degna di essere l'erede di Rick soprattutto dopo questa sanguinosa guerra con Negan. Dall'altra parte abbiamo la questione ...

In The Walking Dead 8 tutta la verità su Negan : la questione “cognome” irrita i fan : Manca davvero poco al ritorno di The Walking Dead 8 e mentre è ormai certa la dipartita di Carl (Chandler Riggs) non sappiamo ancora quale sarà il futuro di Negan nella serie. Quello che è certo è che lo scontro finale (si spera) sia ormai alle porte così come il temuto faccia a faccia con Rick, cosa succederà a quel punto? Proprio questa domanda mette in crisi i fan e tutti coloro che passano il loro tempo a fare congetture su quello che ...