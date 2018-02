Tennis | Sara Errani nel tabellone principale dell’Oracle Challenger Series Sconfitta

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i risultati delle semifinali. Sarà una doppia sfida Cina-Giappone : Il mondo del Tennistavolo se lo spartiscono Cina e Giappone: a Londra, nella Team World Cup 2018, le due finali, maschile e femminile, saranno teatro della doppia sfida tra le due potenze di questo sport, in accordo con le teste di serie assegnate all’inizio della manifestazione. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Semifinali Cina-Inghilterra 3-0 Corea del Sud-Giappone 2-3 Torneo femminile Semifinali Giappone-Corea del ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : si ferma in semifinale Fabio Fognini - ma sarà numero 20 al mondo : Si ferma in semifinale la corsa di Fabio Fognini nel torneo ATP di Rio de Janeiro: sulla terra rossa brasiliana il ligure si arrende allo spagnolo Fernando Verdasco in due set con il punteggio di 6-1 7-5 in un’ora e 17 minuti di gioco. L’azzurro si può consolare sapendo che da lunedì tornerà tra i primi 20 al mondo. Nel primo set l’azzurro parte malissimo, andando sotto per 0-3, perdendo per due volte il servizio. Reazione ...

Tennis - WTA Dubai 2018 : Sara Errani si arrende in due set ad Angelique Kerber : Si ferma al secondo turno il cammino di Sara Errani nel torneo WTA Premier di Dubai. La 30enne bolognese è stata sconfitta in due set dalla tedesca Angelique Kerber, numero nove del mondo, con il punteggio di 6-4 6-2 dopo poco più di un’ora di gioco. Nel primo set Kerber riesce a strappare il servizio a Sarita nel quinto game. L’azzurra riesce a reagire e nel sesto gioco si porta sullo 0-40 e la seconda palla break è quella decisiva ...

Tennis - WTA Dubai 2018 : Sara Errani supera il primo turno. Tsurenko ko in due set : Continua l’ottimo momento di forma per Sara Errani. Dopo la splendida apparizione in Fed Cup contro la Spagna, la 30enne romagnola, numero 143 del mondo, ha superato il primo turno del torneo WTA Premier di Dubai, sconfiggendo in due set l’ucraina Lesia Tsurenko con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Sara, reduce dalle qualificazioni, è partita subito forte, portandosi sul 3-0 con un doppio break di ...

Tennis - sarà Italia-Belgio nel playoff di Fed Cup : sarà il Belgio l'avversario dell'Italia nei play-off per il World Group della Fed Cup in programma il week-end del 21-22 aprile. Le azzurre, che lo scorso fine settimana hanno sconfitto la Spagna a ...

Tennis - Fed Cup 2018 : sarà Italia-Belgio lo spareggio promozione. Si giocherà in casa ad aprile : L’urna di Londra ha emesso il proprio verdetto: in Fed Cup, per un posto nel World Group I, la sfida sarà Italia-Belgio. Si giocherà in casa delle azzurre (21-22 aprile), che potranno così nuovamente sfruttare il fattore campo per rientrare nell’Olimpo del Tennis femminile mondiale. La squadra belga era l’unica contro la quale l’Italia avrebbe avuto la certezza di giocare in casa, senza passare dal sorteggio: ...

Tennis - Fed Cup 2018 : Italia-Spagna sarà aperta da Jasmine Paolini e Carla Suarez Navarro : La sfida di World Group II, che sancirà chi tra Italia e Spagna andrà a lottare ad aprile per il ritorno nel World Group I della Fed Cup di Tennis, sarà aperta dall’incontro tra Jasmine Paolini, nostra numero 2, e Carla Suarez Navarro, numero 1 iberica (sabato 10 febbraio, ore 16.00). A seguire, Sara Errani sfiderà Lara Arruabarrena: questo l’esito del sorteggio odierno svolto a Chieti, nella cornice del Teatro Marrucino. Si giocherà ...

Tennis - Fed Cup 2018 – L’Italia verso la Spagna. Sara Errani : “Sfida dura - noi squadra giovane”. L’emozione di Cocciaretto e la sicurezza di Garbin : L’Italia si prepara ad affrontare la Spagna nel primo turno della World Group II di Fed Cup. Le azzurre giocheranno a Chieti il 10-11 febbraio: la sfida alle iberiche si preannuncia proibitiva per le ragazze di Tathiana Garbin che però vogliono realizzare l’impresa e regalarsi l’opportunità di continuare a lottare per tornare in Serie A. Sara Errani è la veterana della squadra, ha vinto tre Fed Cup nella sua carriera e farà da ...

AUSTRALIAN OPEN 2018 / Diretta Federer Chung - risultato finale 6-1 5-2 rit - : sarà Roger contro Cilic! - Tennis - : Diretta AUSTRALIAN OPEN 2018 info streaming video e tv, risultato seconda semifinale maschile: Roger Federer batte Hyeon Chung che si ritira.

Tennis - Australian Open : Cilic primo finalista. Sarà rivincita di Wimbledon? : In finale affronterà il vincente dell'altra semifinale che vedrà di fronte lo svizzero Roger Federer, n°2 del mondo che lo ha battuto nell'ultima finale di Wimbledon, e la rivelazione del torneo: il ...

Tennis - Australian Open 2018 : la finale sarà Wozniacki-Halep : La romena, numero 1 del mondo, ha battuto 6-3, 4-6, 9-7 Angelique Kerber (21testa di serie del seeding) al termine di un match durato due ore e 20'. Per Halep si tratta della terza finale di uno Slam ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2018 : Sonego e Caruso accedono nel main draw - Berrettini lucky loser! Eliminata Sara Errani : Sono tre gli azzurri che ritroveremo nel tabellone principale degli Australian Open 2018 di Tennis. Lorenzo Sonego, Salvatore Caruso e Matteo Berrettini hanno centrato l’obiettivo mentre Sara Errani, amaramente, deve salutare l’Australia in anticipo. Venendo alla cronaca, Sonego (n.218 ATP) ha superato a sorpresa la testa di serie n.25 del draw delle Qualificazioni, l’Australiano Bernard Tomic con il punteggio di 6-1 6-7 6-4 ...