Tennis | la nuova Coppa Davis sarà finanziata da Piqué

Tennis : Elisabetta Cocciaretto - una nuova speranza per il movimento? : Dal 10 all’11 febbraio si alza il sipario sull’edizione 2018 della Fed Cup, competizione mondiale a squadre del Tennis femminile. L’Italia, al PalaTricalle “Sandro Leombroni” di Chieti, sfiderà la Spagna, avversario complicato, nel 1° turno del World Group II per avere poi la chance di giocarsi ad aprile (21-22) l’accesso al Gruppo Mondiale nel playoff. Tathiana Garbin fa di necessità virtù e si affida ad un roster di giocatrici giovani con ...

Tennis - Djokovic intervento al gomito : 'Una nuova sfida' : Per questo alcuni giorni fa - ha affermato il serbo ex numero uno al mondo - mi sono sottoposto a un intervento chirurgico al gomito in Svizzera. Mi sembra di essere sulla buona strada verso un ...

L'Asd Tennis Club Soveria inizia la nuova stagione sotto la garanzia dell'occhio di falco : Dal 2013 è possibile prenotare il campo direttamente online; dal 2017 vengono trasmesse in diretta streaming HD , grazie all'azienda soveritana Bootstrap, tutte le partite dei tornei e campionati , ...

Tennis : Australian Open 2018 - senza Serena è lotta aperta. Chi sarà la nuova regina di Melbourne? : Il suo nuovo look potrebbe essere uno stimolo in più per l'ex numero 1 del mondo, che non vince uno Slam dal 2008 e che lo scorso anno ha perso con Serena la seconda finale degli Australian Open dopo ...

Tennis : una nuova Camila Giorgi quella di Sydney? Fit e la marchigiana si riavvicinano : Ce lo stiamo chiedendo tutti: è davvero una nuova versione quella di Camila Giorgi a Sydney? Aver battuto in sequenza Sloane Stephens, Petra Kvitova e Agnieszka Radwanska, guadagnando la semifinale del WTA non è cosa di tutti i giorni. marchigiana che già, in passato, si era esaltata con le Tenniste top, esprimendo il meglio del suo Tennis “all-in”. A Sydney però qualcosa di diverso si sta vedendo. L’azzurra infatti non sembra ...

Tennis : in Cina Ostapenko ko e Sharapova ai quarti - la Wozniacki in Nuova Zelanda stende la Brengle : ROMA - Esordio con sconfitta per Jelena Ostapenko allo ' Shenzhen Open ', torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi, in corso sul cemento di Shenzhen, in Cina , uno dei tre ...

Tennis : esordio sfortunato per la Errani in Nuova Zelanda - fuori anche la Giorgi e Paolini in Cina : ROMA - Niente da fare per Sara Errani , eliminata al primo turno dell'' ASB Classic ', torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul cemento di Auckland, in Nuova ...