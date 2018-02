Telemedicina e patti con gli ospedali : il piano di Philips per la sanità : (foto Philips) L’ultimo campanello d’allarme arriva da Assobiomedica. Nella sua più recente indagine sull’età dei macchinari di diagnostica per immagini ed elettromedicina disponibili in Italia, l’associazione di Confindustria ha stimato che la metà è troppo vecchia. Risonanze magnetiche, pet, tac e angiografi “per l’età avanzata riducono i benefici per il paziente”, evidenzia lo studio. E, aggiunge, anche per il sistema sanitario nazionale. A ...