Tasse | in Italia la pressione fiscale è la più alta al mondo

In Europa sta tornando il nazifascismo? Italia solo ultimo dei Tasselli : In Europa sta tornando il nazifascismo? La domanda, da argomento per storici, si è fatta cronaca. A volte parlamentare. Un'inchiesta del Guardian ha scovato quella brace che cova ancora sotto la cenere nel nostro paese, scosso da cortei e manifestazioni che non si vedevano da tempo e che ...

In Europa sta tornando il nazifascismo? Italia solo ultimo dei Tasselli : In Europa sta tornando il nazifascismo? La domanda, da argomento per storici, si è fatta cronaca. A volte parlamentare. Un'inchiesta del Guardian ha scovato quella brace che cova ancora sotto la cenere nel nostro paese, scosso da cortei e manifestazioni che non si vedevano da tempo e che rendono incandescente il clima elettorale in vista del voto del 4 marzo.Dal 2014 ad oggi ci sono state 142 episodi di violenza e intimidazione commessi ...

Forza Italia : meno Tasse e stop ai migranti : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Forza Italia: meno tasse e ...

Verso le Politiche - Forza Italia presenta il programma : 'Più sicurezza e meno Tasse' : meno tasse, uno Stato più efficiente, meno vincoli dall'Europa, attenzione alla famiglia, ai giovani, alla scuola e all'università, ma anche alla ripresa dell'economia e dello sviluppo. Nella sala consiliare nel Comune di Grosseto Forza Italia ha presentato il programma elettorale alla presenza del coordinatore provinciale Sandro Marrini , del coordinatore ...

Uk - da magazziniere a manager. “Italiani affondati da Tasse e contratti ridicoli” : Se ne andò di casa una mattina con una decina di amici che lo accompagnarono in aeroporto. “Ricordo che uno di loro, stando dall’altra parte della strada, urlò a mia madre: ‘’Nse preoccupi signo’, che tra un mese a rista’ qua’”. Era partito per imparare l’inglese e lo spagnolo: nessuna si aspettava che Francesco Cipolla sarebbe sarebbe stato lontano da Roma quasi dieci anni. Prima nel Regno Unito per perfezionare la ...

"Italiani - venite in Albania : qui meno Tasse e burocrazia" : Ieri il premier albanese Edi Rama ha accolto una delegazione di circa duecento aziende che stanno investendo o che sono pronte a investire nel paese dei Balcani occidentali, considerato, a torto o ragione, il nuovo Eldorado delle...

Il ritorno di Berlusconi : «Migranti - giustizia e Tasse : così cambio l'Italia» : Una cosa è certa, il premier che ha in mente Silvio Berlusconi non è una donna e neanche un neofita delle istituzioni, anche se «l'esperienza che conta dice il leader di Fi...

Il ritorno di Berlusconi : 'Migranti - giustizia e Tasse : così cambio l'Italia' : Un'economia depressa, invece, per quanto martoriata di tasse, più che tanto non può dare'. La flax tax è stata finora sperimentata soltanto su economie completamente diverse dalla nostra, Paesi dell'...

Autoveicoli - 73 miliardi di Tasse La Cgia : «Gli italiani tartassati» : VENEZIA Ammonta a 73 miliardi di euro il carico fiscale che incombe sui 42,8 milioni di Autoveicoli , compresi autobus e camion, nel nostro Paese. Una cifra che, per la Cgia, relega gli automobilisti ...

Vigonovo - artigiano non paga le Tasse dal 2008 : Sono cittadino veneto - non italiano : Dal 2008, Maurizio Mescalchin - artigiano veneto - non conosce mu, Tarsu, Irpef, Iva o altri tipi di imposte. Nessun tipo di imposte. E dalla bolletta dell'energia elettrica scala la quota del canone tv. Ha la partita Iva, emette fatture ma non versa nemmeno un euro di tasse.Il casoMescalchin vive nella frazione Galta di Vigonovo, in via Pascoli 45 protetto dalla bandiera con il leone di San Marco e da diverse telecamere. Niente e nessuno è ...

Tasse fuori dall'Italia - quanto pagano le aziende straniere in Ungheria e Bulgaria : Un tempo erano un inferno sovietico con un'economia legata a doppio filo con la Madre patria russa. Oggi i Paesi dell'est Europa sono diventati il paradiso per le multinazionali a caccia di sistemi fiscali accoglienti e accomodanti. Come ...

Anafe Confindustria : ricorso alla CEDU contro Tasse italiane : Roma, 9 feb. , askanews, Anafe, l'associazione nazionale fumo elettronico aderente a Confindustria, porterà il caso della tassazione italiana sul settore delle sigarette elettroniche anche di fronte ...

Via le Tasse su case e negozi. Ecco la ricetta di Forza Italia : Il programma di coalizione c'è. Quello di partito, più dettagliato, è fase di elaborazione. Di certo c'è che il centrodestra accompagnerà alla flat tax - che resta la proposta forte di politica economica - degli interventi a favore della casa. Un punto d'onore soprattutto per Forza Italia, visto che la mattanza fiscale che ha colpito i proprietari di immobili è stata la misura più importante presa dal governo che si è insediato ...

Tasse - Renato Brunetta avverte l'Italia : prima si vota - poi sarà manovra da 5 miliardi : Certo, la flat tax ci lascerà un sacco di soldi in tasca per rilanciare i consumi e rimettere in moto l' economia, l' eliminazione della giungla di detrazioni e deduzioni fiscali rivoluzionerà il nostro modo di pagare le Tasse, i pensionati avranno un assegno più alto e i poveri potranno usufruire di un ...