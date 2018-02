Tagli su trasporti per donazioni | per il PCI è un attacco al cuore del volontariato

Autostrade - il ministero dei Trasporti pubblica gli atti delle concessioni. Senza i detTagli economico-finanziari : Graziano Delrio ha deciso di pubblicare sul sito del ministero dei Trasporti gli atti di convenzione con le 26 società di gestione delle Autostrade italiane, cioè i contratti che legano i concessionari con lo Stato. Si tratta di un’iniziativa all’apparenza meritoria perché per decenni quegli atti sono stati tenuti gelosamente in cassaforte come si trattasse di segreti militari. Nelle decine e decine di pagine offerte alla ...