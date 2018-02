Sud Carolina | sotto effetto di droghe 20enne si cava gli occhi

Usa - scontro tra treni in Carolina del Sud : 2 morti e oltre 100 feriti | : L'incidente è avvenuto tra un convoglio passeggeri dell'AmTrak, diretto da New York a Miami con 139 passeggeri a bordo, e uno merci. L'impatto è avvenuto nei pressi di Cayce

Usa, scontro fra treni in Carolina del Sud: 2 morti e 70 feriti L'incidente ha coinvolto un convoglio passeggeri delle linee AmTrak e un trasporto merci della compagnia Csx