Stuprata e strangolata una bimba di 11 anni

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Unadi 11, Camila Borda, è statae uccisa da un vicino di casa, Josè Carlos Varela. L'incidente è avvenuto a Junìn, in provincia di Buenos Aires in Argentina. Violentata eE' successo tutto verso mezzogiorno di ieri, quando Camila si è allontanata dalla propria casa per recarsi con la sua bici in un negozio lì vicino per comprare il pane. Dopo parecchie ore di assenza e dopo aver visto che lanon tornava a casa, la madre, verso le 15:45 ha dato l'allarme recandosi alla stazione di polizia più vicina. La polizia ha immediatamente messo sotto assedio la zona e dopo aver ricevuto diverse segnalazioni si è recata nell'abitazione di Varela. Parecchie persone avevano avvistato una bici daall'interno del recinto del signor Varela e l'avevano subito segnalato ai poliziotti. Appena arrivati a casa dell'uomo, il soggetto ha subito mostrato segni di ...