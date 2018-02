STRISCIA LA NOTIZIA | OGGI SERVIZIO DI BRUMOTTI Ghione e le ladre a Milano | Stoppa si

STRISCIA LA NOTIZIA/ Anticipazioni - video aggressione a Vittorio Brumotti e troupe : Palermo - condanna sindaco : Questa sera, lunedì 26 febbraio 2018, alle 20.40 su Canale 5 torna STRISCIA la NOTIZIA: video Anticipazioni del servizio di Vittorio Brumotti dove lui e la troupe vengono aggrediti a Palermo(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 20:08:00 GMT)

Eva Henger - Macchina Verità a Domenica Live/ STRISCIA la Notizia : stasera nuove rivelazioni bomba : Eva Henger vs Francesco Monte: l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 si sottopone al test della Macchina della Verità sul canna-gate ma il pubblico chiede d'invalidarla.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 19:08:00 GMT)

STRISCIA LA NOTIZIA VS ISOLA DEI FAMOSI/ Oggi nuove rivelazioni - Valerio Staffelli e Max Laudadio in Honduras : STRISCIA la NOTIZIA contro l'ISOLA dei FAMOSI 2018: Oggi nuove rivelazioni. Intanto Valerio Staffelli e Max Laudadio volano in Honduras. Le ultime notizie sulla nuova puntata(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 19:00:00 GMT)

STRISCIA La Notizia - Vittorio Brumotti aggredito a Palermo : Nuova aggressione ad uno degli inviati di Striscia La Notizia: questa volta la vittima è Vittorio Brumotti assalito a Palermo durante un servizio – inchiesta Vittorio Brumotti è stato aggredito a Palermo nel quartiere Zen 2. Impegnato durante le riprese di un servizio – inchiesta l’inviato di Striscia La Notizia è stato letteralmente preso d’assalto da un gruppo di persone del posto. Aggressione Vittorio Brumotti allo Zen ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Andrà in onda il servizio di Vittorio Brumotti a Palermo? : Questa sera, lunedì 26 febbraio 2018, alle 20.40 su Canale 5 torna STRISCIA la NOTIZIA, il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ficarra e Picone.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 12:05:00 GMT)

STRISCIA la Notizia - Brumotti aggredito a Palermo : colpo d’arma e blocco di cemento contro l’auto della troupe : Vittorio Brumotti aggredito Vittorio Brumotti e la sua troupe hanno rischiato grosso. L’inviato di Striscia la Notizia ed i suoi collaboratori sono stati violentemente aggrediti ieri a Palermo durante un’inchiesta sulla droga realizzata nel quartiere Zen 2, una delle principali piazze di spaccio del capoluogo siciliano. Il campione di bike trial si stava apprestando a realizzare un servizio sullo smercio di stupefacenti quando è ...

Valerio Staffelli e Max Laudadio all'Isola dei Famosi 2018/ STRISCIA la Notizia indaga sul canna-gate : Come se gli ultimi audio raccolti non fossero abbastanza, Valerio Staffelli e Max Laudadio voleranno in Honduras alla ricerca della verità sul canna-gate all'Isola dei Famosi 2018(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:10:00 GMT)

STRISCIA la Notizia - Brumotti nuovamente aggredito : spari all'auto : Vittorio Brumotti, noto inviato di Striscia la Notizia, non ha intenzione di mollare la sua protesta contro i covi della droga. Dopo l'inchiesta svolta a Caivano, Roma e Milano, questa volta si è diretto a Palermo. Come per le precedenti destinazione, anche qui le cose si sono presto aggravate, mettendo in serio pericolo la vita di Brumotti e della troupe di Striscia la Notizia. Era lì da un paio di giorni, durante i quali aveva cercato di ...

STRISCIA la notizia vola in Honduras per il canna-gate : canna-gate: Striscia in Honduras alla ricerca di prove Continua l’inchiesta di Striscia la notizia sul canna-gate di Francesco Monte. Sono stati numerosi i servizi dedicati a questo caso che sta facendo tanto discutere. Nelle puntate precedenti, il tg satirico di Antonio Ricci ha mandato in onda dei servizi realizzati da Max Laudadio e Valerio Staffelli, che avvalorano le accuse di Eva Henger nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne ...

Palermo : aggressione a Brumotti di STRISCIA la notizia - la troupe si rifugia in auto : Vittorio Brumotti e la sua troupe di 'Striscia la notizia' sono stati aggrediti ieri pomeriggio a Palermo con sassi e con un colpo di pistola che ha perforato la portiera dell'auto durante un'...

Aggredita la troupe di STRISCIA La Notizia a Palermo : sassi e spari contro l'auto di Brumotti : Ancora un'aggressione contro Vittorio Brumotti e la sua troupe di "Striscia la Notizia". E' avvenuto a Palermo. "Brumotti insieme alla nostra troupe - come spiega in una nota la produzione della trasmissione - si...

“Mi hanno sparato”. Choc per Valerio Brumotti : stavolta è stato passato il segno. Il reporter di ‘STRISCIA la Notizia’ si è ritrovato vittima di un vero e proprio agguato : cosa è successo e dove : Vittorio Brumotti e la sua troupe di Striscia la Notizia sono stati aggrediti (di nuovo). stavolta, però, c’è stato davvero da aver paura, perché gli assalitori non si sono limitati al solo lancio di sassi, ma hanno anche anche esploso un colpo di pistola che ha perforato la portiera dell’auto. Brumotti era a Palermo per un’inchiesta sulla droga. L’inviato di Striscia si trovava nel quartiere Zen per documentare ...

Ennesima aggressione alla troupe di STRISCIA la notizia : colpo di pistola contro l'inviato Vittorio Brumotti : Una troupe della trasmissione televisiva Striscia la notizia è stata aggredita nel quartiere Zen 2 di Palermo. l'inviato Vittorio Brumotti stava conducendo un'inchiesta sullo spaccio della droga. L'...

Troupe di "STRISCIA la notizia" aggredita a Palermo : spari sull'auto : Una Troupe della trasmissione televisiva Striscia la Notizia è stata aggredita questo pomeriggio nel quartiere Zen 2 di Palermo. L'inviato Vittorio Brumotti stava conducendo un'inchiesta sullo spaccio della droga.L'aggressione è avvenuta in via Costante Girardengo. Nei giorni scorsi il giornalista e gli operatori avrebbero ripreso diversi spacciatori tra le strade del quartiere popolare alla periferia del capoluogo siciliano. Oggi ...