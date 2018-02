Striscia la Notizia | domani in onda il servizio di Brumotti Perché non è stato trasmesso

Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi/ Il tg contro Alessia Marcuzzi : "Ci siamo sentiti presi in giro" : Striscia la Notizia contro l'Isola dei Famosi 2018: oggi nuove rivelazioni. Intanto Valerio Staffelli e Max Laudadio volano in Honduras. Le ultime notizie sulla nuova puntata(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 22:19:00 GMT)

Striscia la notizia attacca Alessia Marcuzzi : la nuova testimonianza in favore di Eva Henger? Pubblico deluso : Striscia la notizia non fa ascoltare la nuova testimonianza del canna-gate e attacca Alessia Marcuzzi Erano in molti ad aspettare questa sera Striscia la notizia per scoprire chi ha fatto una nuova testimonianza in favore di Eva Henger sul canna-gate dell’Isola dei Famosi. Il tg satirico di Antonio Ricci non ha però fatto ascoltare alcun […] L'articolo Striscia la notizia attacca Alessia Marcuzzi: la nuova testimonianza in favore di ...

Striscia La Notizia - Vittorio Brumotti aggredito a Palermo : Nuova aggressione ad uno degli inviati di Striscia La Notizia: questa volta la vittima è Vittorio Brumotti assalito a Palermo durante un servizio – inchiesta Vittorio Brumotti è stato aggredito a Palermo nel quartiere Zen 2. Impegnato durante le riprese di un servizio – inchiesta l’inviato di Striscia La Notizia è stato letteralmente preso d’assalto da un gruppo di persone del posto. Aggressione Vittorio Brumotti allo Zen ...

Striscia la Notizia - Brumotti aggredito a Palermo : colpo d’arma e blocco di cemento contro l’auto della troupe : Vittorio Brumotti aggredito Vittorio Brumotti e la sua troupe hanno rischiato grosso. L’inviato di Striscia la Notizia ed i suoi collaboratori sono stati violentemente aggrediti ieri a Palermo durante un’inchiesta sulla droga realizzata nel quartiere Zen 2, una delle principali piazze di spaccio del capoluogo siciliano. Il campione di bike trial si stava apprestando a realizzare un servizio sullo smercio di stupefacenti quando è ...

Striscia la Notizia - Brumotti nuovamente aggredito : spari all'auto : Vittorio Brumotti, noto inviato di Striscia la Notizia, non ha intenzione di mollare la sua protesta contro i covi della droga. Dopo l'inchiesta svolta a Caivano, Roma e Milano, questa volta si è diretto a Palermo. Come per le precedenti destinazione, anche qui le cose si sono presto aggravate, mettendo in serio pericolo la vita di Brumotti e della troupe di Striscia la Notizia. Era lì da un paio di giorni, durante i quali aveva cercato di ...

Palermo : aggressione a Brumotti di Striscia la notizia - la troupe si rifugia in auto : Vittorio Brumotti e la sua troupe di 'Striscia la notizia' sono stati aggrediti ieri pomeriggio a Palermo con sassi e con un colpo di pistola che ha perforato la portiera dell'auto durante un'...

Aggredita la troupe di Striscia La Notizia a Palermo : sassi e spari contro l'auto di Brumotti : Ancora un'aggressione contro Vittorio Brumotti e la sua troupe di "Striscia la Notizia". E' avvenuto a Palermo. "Brumotti insieme alla nostra troupe - come spiega in una nota la produzione della trasmissione - si...