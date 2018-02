Strage di Erba | ultimo atto

Strage Erba - da legali ricorso Cassazione : ANSA, - MILANO, 19 FEB - E' ritenuto "a dir poco eccentrico" dai difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, che lo hanno impugnato in Cassazione, il provvedimento dei giudici della Corte d'appello di ...

Strage Erba : no incidente probatorio - prove certe - già spesi 173mila euro (2) : (AdnKronos) - Contro Olindo e Rosa, sottolineano i giudici, ci sono le loro confessioni "ritenute spontanee, coerenti", riscontrate anche "dagli appunti di Olindo sulla Bibbia, dalla condotta degli indagati durante la prima fase delle indagini", nel movente dell'"odio" contro la famiglia Castagna, s

Strage Erba : no incidente probatorio - prove certe - già spesi 173mila euro : Milano, 30 gen. (AdnKronos) - La Corte d'appello di Brescia ha respinto, dichiarandola "inammissibile", la richiesta di incidente probatorio su alcuni reperti avanzata, tramite i difensori, da Olindo Romano e Rosa Bazzi, la coppia condannata all’ergastolo per la Strage di Erba dell'11 dicembre 2006.

OLINDO E ROSA/ Strage di Erba - respinto esame sui reperti mai analizzati : l'avvocato - "andremo in Cassazione" : OLINDO e ROSA: i coniugi condannati all'ergastolo per la Strage di Erba vedono ridotte al lumicino le speranze di una revisione del proccesso. I giudici dicono no all'analisi dei reperti(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 14:03:00 GMT)

Strage di Erba - attesa la decisione sui reperti : Rosa e Olindo sperano in un nuovo processo : È un giorno importante per Olindo e Rosa Bazzi, i due coniugi di Erba condannati all’ergastolo per la Strage dell’11 dicembre del 2006 quando furono barbaramente uccisi a colpi di coltello e spranga Raffaella...

Strage di Erba - Rosa Bazzi e Olindo Romano di nuovo in aula. Oggi giudici nominano periti : Nonostante si tratti di un’udienza tecnica e che non entra nel merito, Olindo Romano e Rosa Bazzi sono tornati Oggi in aula a Brescia. I due condannati per la Strage di Erba del 2006 si sono presentati davanti alla corte d’Appello presieduta da Enrico Fischetti. La Corte deve nominare i periti che analizzeranno i reperti che secondo la difesa non sono mai stati presi in considerazione nell’ambito delle indagini sulla Strage. A Erba l’11 dicembre ...

Strage di Erba - Olindo e Rosa tornano in tribunale : la difesa vuole la revisione del processo : Nuovi reperti da analizzare: secondo i legali non sono mai stati presi in considerazione nelle indagini. I due coniugi sono già stati condannati all'ergastolo