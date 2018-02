Strade Bianche 2018 | programma orari e tv La data della classica toscana

Strade Bianche 2018 a Siena : data e percorso professionisti di ciclismo : La primavera si sta avvicinando e con essa anche i grandi appuntamenti di ciclismo. In attesa delle grandi Classiche del Nord, l’appuntamento sarà a Siena tra pochi giorni per la 12ª edizione delle Strade Bianche. Organizzata da RCS Sport, la gara soprannominata come la Classica del Nord più a Sud d’Europa sarà di scena in data sabato 3 marzo 2018. L’anno scorso fu Michal Kwiatkowski a vincere per la seconda volta alle Strade Bianche, portandosi ...