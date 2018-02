Steve Rothery in concerto a Milano il 13 marzo

Steve Rothery dei Marillion in Italia per un unico concerto nel 2018 : prezzi dei biglietti in prevendita : Steve Rothery dei Marillion in Italia terrà un unico concerto al Teatro Dal Verme nel mese di marzo. Il chitarrista e fondatore dei SilMarillion arriva a Milano per un evento del tutto speciale che sarà suddiviso in due parti vista la lunghezza del concerto, molto più articolato degli spettacoli abituali. Lo show è atteso per il 13 marzo al Teatro Dal Verme di Milano, nel quale non mancheranno tutti i grandi classici del gruppo. Nella band ...