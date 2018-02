Stefano Laudoni neo tronista e l' ennesima gaffe di Giulia De Lellis su Instagram

Uomini e Donne - sul trono Stefano Laudoni : ex di Valentina Vignali : Stefano Laudoni è il nuovo tronista di Uomini e Donne. E Valentina Vignali, la sua ex fidanzata, non trattiene la rabbia.Tronista che va, tronista che viene. Nicolò sta per fare la sua scelta e, in attesa che si liberi la poltrona, Maria De Filippi avrebbe già scelto il nuovo tronista. Secondo quando riporta GossipTv, si tratta di Stefano Laudoni, giocatore di basket ma soprattutto ex compagno di Valentina Vignali, cestista e modella. I due sono ...