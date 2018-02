Stasera TV Streaming Diretta 26 febbraio 2018 | Camilleri su Rai 1

Ghost Fantasma - film Stasera in tv 28 febbraio : trama - curiosità - streaming : Ghost Fantasma è il film stasera in tv mercoledì 28 febbraio 2018 in programma in prima serata su Rete 4, diretto da Jerry Zucker, con Patrick Swayze e Demi Moore. La trama racconda di un uomo a cui dopo una morte violenta viene permesso di restare sulla terra come Fantasma per saldare il conto e proteggere la moglie, aiutato da una medium. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA ...

Identità Violate - film Stasera in tv 28 febbraio : trama - curiosità - streaming : Identità Violate è il film stasera in tv mercoledì 28 febbraio 2018 in programma in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:50. Il film drammatico vede alla regia D.J. Caruso, mentre protagonista è Angelina Jolie. Completano il cast Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Gena Rowlands e Olivier Martinez. La storia è tratta dall’omonimo romanzo di Michel Pye. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove ...

Il Destino di un Guerriero Alatriste - film Stasera in tv 27 febbraio : trama - curiosità - streaming : Il Destino di un Guerriero Alatriste è il film stasera in tv 27 febbraio 2018 in programma in prima serata su Rete 4 alle ore 23:45. La pellicola, diretta da Scott Frank, è interpretata da Liam Neeson e Dan Stevens. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il Destino di un Guerriero Alatriste, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Alatriste DATA ...

Harry Potter e il Principe Mezzosangue - film Stasera in tv 27 febbraio : trama - curiosità - streaming : Harry Potter e il Principe Mezzosangue è il film stasera in tv 27 febbraio 2018 in onda in prima serata su Italia 1. Si tratta del sesto capitolo cinematografico della saga diretto da David Yates con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Alan Rickman. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. Ricordiamo che l’intera saga cinematografica ...

La Preda Perfetta - film Stasera in tv 27 febbraio : trama - curiosità - streaming : La Preda Perfetta è il film stasera in tv 27 febbraio 2018 in programma in prima serata su Rete 4. La pellicola, diretta da Scott Frank, è interpretata da Liam Neeson e Dan Stevens. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La Preda Perfetta, film stasera in tv: trama Matt Scudder è un ex poliziotto del Dipartimento di Polizia di New York che ora lavora come ...

La Leggenda degli Uomini Straordinari - film Stasera in tv 26 febbraio : trama - curiosità - streaming : La Leggenda degli Uomini Straordinari è il film stasera in tv lunedì 26 febbraio 2018 in onda in prima serata su Rai 3, diretto da Stephen Norrington, con Sean Connery, Stuart Townsend, Peta Wilson, Shane West, Jason Flemyng, Naseerudin Shah. La trama vede Allan Quatermain alla guida di un supergruppo di eroi contro i folli piani di distruzione del malvagio Phantom. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo ...

Lo Straniero Senza Nome - film Stasera in tv 26 febbraio : trama - curiosità - streaming : Lo Straniero Senza Nome è il film stasera in tv lunedì 26 febbraio 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:40. La trama racconta che gli assassini di uno sceriffo di una piccola cittadina, stanno per uscire di prigione. Tutto il paese è intimorito e si affida ad un nuovo sceriffo di cui non si conosce il Nome. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Lo ...

Lo chiamavano Trinità - film Stasera in tv 26 febbraio : trama - curiosità - streaming : Lo chiamavano Trinità è il film stasera in tv, lunedì 26 febbraio 2018, in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola è un classico western all’italiana innovando il genere definito “spaghetti-western”, è diretta da E.B. Clucher, regista anche del sequel … continuavano a chiamarlo Trinità. Protagonista la coppia Bud Spencer e Terence Hill. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo ...

Stasera TV Streaming Diretta 23 febbraio 2018 : Sanremo Young Immaturi : Guida TV Diretta Streaming Canale 5, Italia 1, Rete 4 22 febbraio Nuovo appuntamento con la serie tv 'Immaturi' per la regia di Rolando Ravello su Canale 5 . Nel sesto episodio, tornati dalla gita in ...

Point Break - film Stasera in tv 26 febbraio : trama - curiosità - streaming : Point Break è il film stasera in tv lunedì 26 febbraio 2018 in onda in prima serata su Italia 1. Si tratta di un remake del celebre film del 91. La pellicola d’azione del 2015 è diretta da Ericson Core e ha come protagonisti Luke Bracey, Edgar Ramirez, Ray Winstone, Teresa Palmer. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN ...

La Mossa del Cavallo - film Stasera in tv 26 febbraio : trama - curiosità - streaming : La Mossa del Cavallo – C’era una volta Vigata è il nuovo film stasera in tv in onda lunedì 26 febbraio 2018 su Rai 1. La fiction, ispirato all’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, racconta le storie degli abitanti durante una misteriosa e coinvolgente indagine nella Vigata di fine Ottocento. Di seguito ecco scheda, trama, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La Mossa del Cavallo, film ...

La bellezza del somaro - film Stasera in tv 25 febbraio : trama - curiosità - streaming : La bellezza del somaro è il film stasera in tv domenica 25 febbraio 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 00:40 circa. Diretto da Sergio Castellitto è interpretato dallo stesso regista assieme a Laura Morante, Marco Giallini, Barbora Bobulova. Presenti nel cast anche i cantanti Enzo Jannacci e Lola Ponce. La trama racconta di due genitori che fanno conoscenza con il maturo fidanzato della figlia adolescente. ...

Elezioni 2018 in Tv - al via da Stasera la Conferenza stampa su RaiDue : diretta tv e streaming : Elezioni POLITICHE, Conferenza stampa IN diretta streaming E REPLICA " In riferimento alla visione in streaming della prima puntata di Conferenza stampa di stasera, ricordiamo che su Rai.Tv sarà ...

Black Dog - film Stasera in tv 24 febbraio : trama - curiosità - streaming : Black Dog è il film stasera in tv sabato 24 febbraio 2018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:15, film d’azione del 1998 diretto da Kevin Hooks con protagonista Patrick Swayze. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Black Dog, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Black Dog GENERE: Avventura ANNO: 1998 REGIA: Kevin Hooks CAST: ...