Spese pazze all' Ars I politici devono pagare circa un milione di euro

La Cina frena le Spese pazze nel calcio. Ma la serie A è strategica : Prima l’Inter, il Milan e il Parma. Ora i diritti tv. L’accerchiamento cinese al calcio italiano, e non solo, si è arricchito di un nuovo passaggio. Il progetto del presidente Xi è quello di valorizzare il football cinese che non ha ancora raggiunti risultati apprezzabili. Ma Mediapro era un target fondamentale e “coerente” con la crescita di Orient Hontai Capital, che sta realizzando importanti progetti in patria...

Spese pazze - condanne e turbativa d'asta milionaria : gli impresentabili che Salvini ricandida : Chi per anni ha gridato alla secessione tuonando contro Roma ladrona, ha poi dimostrato che Roma ladrona gli piaceva moltissimo. L'epopea di Bossi alla guida della Lega è terminata con la condanna in ...

Spese pazze Liguria - anche pop corn e caramelle tra gli acquisti con i soldi pubblici. Gip dispone il sequestro : Pranzi al ristorante, pernottamenti in alberghi e ricevute di taxi. Ma anche videogiochi, fazzoletti, sigarette, i popcorn al cinema, le caramelle. E poi merendine, gratta e vinci, gelati, frutta e verdura, libri e dvd, ma anche manuali per smettere di fumare, le gomme da masticare, colazioni al bar e aperitivi rinforzati. C’è di tutto nelle Spese contestate dal pubblico ministero Massimo Terrile agli ex 19 consiglieri regionali della ...

L'elenco delle Spese pazze : rimborsi d'oro per 52 milioni : L a frittata è fatta, proviamo a rovesciarla. Deve essere stato questo il ragionamento di Luigi Di Maio alle prese con una nuova giornata di passione per la «rimborsopoli» del Movimento Cinque Stelle. Meglio buttare fumo negli occhi, contare i soldi che ci sono, cercare scuse. Così il candidato premier delM5s si è presentato alla sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e ha chiesto il resoconto delle ...

Spese pazze in Regione - via ai sequestri. C’è anche il candidato Pd Vito Vattuone : Su ordine della procura, la Guardia di finanza sta sequestrando i conti correnti dei politici implicati nell’inchiesta per peculato

Spese pazze - gip chiede sequestro conti : ANSA, - GENOVA, 14 FEB - Il giudice per le indagini preliminari Massimo Cusatti ha disposto il sequestro per equivalente delle somme che, secondo la procura, alcuni consiglieri della regione Liguria ...

Spese pazze in Regione - via ai sequestri C’è anche il candidato Pd Vito Vattuone : Su ordine della procura, la Guardia di finanza sta sequestrando i conti correnti dei politici implicati nell’inchiesta per peculato

Spese pazze - chiesto il rinvio a giudizio per altri 19 ex consiglieri regionali : Gli indagati avrebbero usato fondi pubblici per Spese non istituzionali nel periodo 2005-2010. Già altri 13 amministratori locali sono a processo per quella legislatura

Spese pazze Liguria : il pm chiede rinvio a giudizio per 19 ex consiglieri regionali : Nuovo capitolo giudiziario in Liguria delle vicenda per le cosiddette Spese pazze. Il pm di Genova Massimo Terrile ha chiesto il rinvio a giudizio per 19 ex consiglieri regionali dei gruppi Forza Italia, Pd, Verdi e Alleanza Nazionale. Le accuse sono per tutti di peculato per avere usato, secondo l’ipotesi dell’accusa, fondi pubblici per Spese non istituzionali nella legislatura 2005-2010. Per quella legislatura sono già state ...

Spese pazze - chiesto il rinvio a giudizio : Gli indagati avrebbero usato fondi pubblici per Spese non istituzionali nel periodo 2005-2010. Già altri 13 amministratori locali sono a processo per quella legislatura

Spese pazze - ''Monari usò i fondi pubblici per piacevoli weekend con donne'' : Bologna, 22 gennaio 2018 - Rimborsi la cui illiceità "era assolutamente evidente", a cominciare dal soggiorno, in compagnia di una donna, al 'Boscolo Hotel dei Dogi' di Venezia dal 3 al 5 giugno 2011, ...

Spese pazze in Emilia-Romagna - escono dall'inchiesta i big Pd : Bologna, 8 gennaio 2018 " Richiesta di archiviazione per tutti i 22 ex consiglieri regionali Pd che erano finiti nelle maglie dell'inchiesta 'Spese pazze' per i rimborsi chiesti all'amministrazione ...

Spese pazze bis in Emilia-Romagna - la Procura chiede l'archiviazione per consiglieri e assessori Pd : Tra gli indagati Vasco Errani, Matteo Richetti, Flavio Del Bono, Giancarlo Muzzarelli, Gianluca Borghi e Tiziano Tagliani